Eti Alüminyum 2025: Katma Değerli Üretimde Haddehane, Ar-Ge ve Yeşil Enerji

Yayın Tarihi: 13.01.2026 11:46
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 11:46
Eti Alüminyum 2025 vizyonunu katma değerli üretimle güçlendiriyor

2025 yılında üretim portföyünü katma değerli ürünlerle genişletmeye odaklanan Eti Alüminyum, devam eden haddehane yatırımı, Ar-Ge çalışmaları ve yeşil enerji hamleleriyle sanayi altyapısını güçlendirmeyi sürdürdü. Şirket, alüminyumun savunma sanayinden yüksek nitelikli sanayi uygulamalarına uzanan geniş kullanım alanlarında daha nitelikli ve stratejik üretim kabiliyeti oluşturmayı hedefliyor.

Mehmet Arkan, şirketin 2025 performansını değerlendirirken şunları belirtti:

"Alüminyum artık yalnızca bir sanayi girdisi değil; savunmadan enerjiye, ileri teknolojiden yeşil dönüşüme kadar pek çok alanın stratejik yapı taşı. 2025 yılında odağımız, Eti Alüminyum’u bu dönüşümün merkezinde konumlandıracak üretim ve teknoloji altyapısını güçlendirmek oldu. Haddehane yatırımımız, Ar-Ge projelerimiz ve yeşil enerji hamlelerimizle bugün attığımız adımların, önümüzdeki yıllarda daha yüksek katma değer, daha güçlü rekabet ve daha sürdürülebilir bir sanayi yapısı oluşturacağına inanıyoruz. Bu vizyonla, Eti Alüminyum’u yalnızca bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarına da cevap verebilen bir üretim gücü haline getirmeyi hedefliyoruz."

Haddehane yatırımıyla katma değerli üretimde yeni aşama

2025’in en dikkat çekici yatırım başlıklarından biri, yapımı devam eden yeni haddehane oldu. Toplam yatırım tutarı 10 milyar TL’yi aşan tesisin ilk etapta 100 bin ton üretim kapasitesiyle devreye alınması; ilerleyen aşamalarda ise kapasitenin 200-250 bin ton seviyelerine çıkarılması hedefleniyor.

Haddehane yatırımıyla, özellikle savunma sanayi, havacılık ve ileri imalat sektörleri için kritik öneme sahip sıcak ve soğuk hadde ürünlerinin yurt içinde üretilmesi amaçlanıyor. Böylece Türkiye’nin yassı alüminyum ürünlerdeki ithalat bağımlılığının azalması, yıllık yaklaşık 600 milyon dolar tutarındaki ithalatın önüne geçilmesi ve Seydişehir’de uzun vadeli istihdam ile ekonomik hareketliliğin desteklenmesi hedefleniyor.

Ar-Ge çalışmalarıyla üretimde yeni alanlar

Şirket, kapasite yatırımlarının yanı sıra Ar-Ge çalışmalarıyla üretim yetkinliğini artırdı. Bu kapsamda devreye alınan özel alümina üretim hattı ile yıllık 40 bin ton kapasiteye ulaşılması hedefleniyor. Böylelikle savunma sanayi, seramik ve termal izolasyon gibi stratejik alanlarda kullanılan yüksek saflık ve dayanım gerektiren hammaddenin yurt içinde üretimi sağlanacak.

Ayrıca, alüminyum üretim sürecinde ortaya çıkan boksit atığından lityum geri kazanımına yönelik pilot üretim başarıyla tamamlandı. Petrokimya sektöründe kullanılan katalizörlerin yerli üretimine yönelik test süreçleri de devam ediyor; olumlu sonuçlarda ithal edilen kritik girdilerin Türkiye’de üretilmesi hedefleniyor.

Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla üretimde dönüşüm

Eti Alüminyum, 2025’te yeşil dönüşüm stratejisini enerji yatırımlarıyla güçlendirdi. Seydişehir’deki 189 MW güneş enerjisi kurulu gücüne ek olarak, Gaziantep’te 95 MW ve Çumra’da 4 MW kapasiteli güneş enerjisi santralleri devreye alındı. Sivas’ta planlanan 42 MW kapasiteli yeni GES ile şirketin güneş enerjisinde toplam kurulu gücünün 330 MW seviyesine ulaşması hedefleniyor.

Bu yatırımlar, Eti Alüminyum’un üretimde kullandığı elektriğin tamamını temiz enerji kaynaklarından karşılamaya yönelik uzun vadeli "yeşil alüminyum" vizyonunun temel unsurlarını oluşturuyor. Oymapınar Hidroelektrik Santrali ile başlayan dönüşüm, güneş enerjisi projeleriyle genişletilerek düşük karbonlu üretim yaklaşımını kalıcı hale getirme amacını taşıyor.

Çevresel sorumluluk ve saha uygulamaları

Yenilenebilir enerji yatırımları, saha uygulamalarındaki çevresel sorumluluk faaliyetleriyle desteklendi. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında gerçekleştirilen çalışmayla 37 bin 900 fidan toprakla buluşturuldu. Dikilen fidanların büyüme süreçleri boyunca yılda yaklaşık 490 ton karbonu atmosferden temizlemesi öngörülüyor.

Sanayi Z.0 ile nitelikli insan kaynağı yatırımı

Eti Alüminyum, 2025’te insan kaynağına yatırım yapmayı da sürdürdü. Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen Sanayi Z.0 Programı kapsamında Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine burs, staj ve uygulamalı eğitim desteği sağlandı. Programın başlangıcından bu yana 200 öğrenci tesislerde staj yaparken, 180 öğrenciye burs desteği verildi. Eti Alüminyum mühendislerinin mentorluk katkısıyla yürütülen program, sanayi-okul iş birliğini güçlendiren sürdürülebilir bir model olarak devam ediyor.

Sonuç olarak, Eti Alüminyum’un 2025’teki bütüncül yaklaşımı—üretim yatırımları, Ar-Ge odaklı üretim yetkinliği, yenilenebilir enerjiye geçiş ve nitelikli insan kaynağı geliştirme—Türkiye sanayisine uzun vadeli katma değer ve sürdürülebilirlik kazandırmayı hedefliyor.

