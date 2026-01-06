Bayburt’ta 8,7 Milyon TL Tüketicinin Cebinde — Hayrettin Dilek Açıkladı

Bayburt’ta 8,7 Milyon TL Tüketicinin Cebinde

Bayburt Tüketiciler Birliği Başkanı Hayrettin Dilek, 2025 yılı başvurularına ilişkin bilançosunu açıkladı. Başkan Dilek, Tüketici Hakem Heyeti’ne yapılan 693 başvuru sonucunda 8 milyon 715 bin 983 TL tutarındaki ekonomik uyuşmazlıkların tüketici lehine çözüldüğünü, bu tutarın yargıya taşınmadan tüketicinin cebine kaldığını belirtti.

Başvuruların yarısı tüketici lehine sonuçlandı

Dilek, 2025 dönemi verilerini paylaşırken başvuruların yüzde 49,5'inin (343 adet) tüketici lehine sonuçlandığını vurguladı. Başkan Dilek ifadelerini, 'Hemşehrilerimiz artık mağduriyetler karşısında hakkını arıyor. 8,7 milyon TL’nin ekonomiye geri kazandırılması bu bilincin en somut göstergesidir' sözleriyle özetledi.

Yurt dışı e-ticaret sitelerine uyarı

Dilek, özellikle yurt dışı merkezli popüler alışveriş sitelerine karşı tüketicileri uyardı. Dilek, 'Bu platformlardaki profesyonelce hazırlanmış video ve kusursuz ürün resimlerine aldanmayın. Genellikle ekrandaki kalitede ürün gelmediği gibi, Türkiye’de yerleşik temsilcilikleri olmadığı için uyuşmazlık durumunda Hakem Heyetlerimizin yetki alanı sınırlı kalıyor. Ucuz ürün cazibesine kapılıp hukuki haklarınızdan olmayın' dedi.

En çok şikayet: beyaz eşya ve servis sorunları

Başvurular arasında öne çıkan konuların e-ticaret, ayıplı elektronik ürünler ve satış sonrası servis mağduriyetleri olduğu bildirildi. Beyaz eşyada yasal tamir süresi olan 20 iş gününün aşılması ve internet/GSM aboneliklerinde görülen haksız ücretlendirmeler şikayetlerin odağında bulundu.

1 Ocak 2026'da yürürlüğe giren düzenlemeler

Dilek, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni yasal düzenlemelere de dikkat çekti: Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru üst sınırının 186 bin TL'ye yükseltildiğini; araç alım-satımında noter harçlarının beyan edilen bedel üzerinden binde 2 oranında hesaplanacağını ve '6 ay - 6 bin kilometre' şartının 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldığını hatırlattı.

Tüketicilere dört temel kural

Haklıyken haksız duruma düşmemek için tüketicilerin dikkat etmesi gereken dört noktayı vurgulayan Dilek, şu uyarılarda bulundu: Faturanızı mutlaka saklayın, detaylı servis fişi talep edin, yazılı kanıtları koruyun ve başvurularınızı e-Devlet üzerinden eksiksiz belgelerle yapın.

Başkan Dilek son olarak, 'Sessiz kalmak haksızlığı kabul etmektir. 6502 sayılı kanun tüketicinin en büyük kalkanıdır' ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

