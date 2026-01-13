Sinop 2025'te İhracatta Vites Yükseltti

Sinop'ta 2025'te su ürünleri ve hayvansal ürün ihracatı yükseldi; balık yağı ihracatı iki katına yakın arttı, toplam gelir 164 milyon dolara çıktı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 13:27
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 13:27
Valilik verileri: Su ürünleri ve hayvansal ihracatta artış

Sinop Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 2024 ve 2025 yıllarına ait su ürünleri ve hayvansal ürün ihracat rakamlarını kamuoyuyla paylaştı.

Paylaşılan verilere göre Türk somonu ve alabalık ihracatı 2024'te 14 milyon 22 bin 946 kilogram iken, 2025'te 16 milyon 733 bin 17 kilograma ulaştı. Deniz salyangozu ihracatı ise 718 bin 10 kilogramdan 734 bin 617 kilograma yükseldi.

Balık yağı ihracatında kayda değer bir sıçrama yaşandı: 2024'te 2 milyon 214 bin 607 kilogram olan insani tüketim amaçlı balık yağı ihracatı, 2025'te 4 milyon 404 bin 310 kilograma çıktı. Ayrıca, 2024'te gerçekleştirilmediği kaydedilen balık unu ihracatı 2025'te 309 bin 764 kilogram olarak kayıtlara geçti.

Toplam hayvansal ürün ihracat gelirleri de artış gösterdi; 2024'te 118 milyon 159 bin 32 dolar olan ihracat geliri, 2025'te 164 milyon 156 bin 870 dolara yükseldi.

Sinop Valiliği tarafından yapılan değerlendirmede, bu artışların İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün üretim, kalite ve ihracat odaklı çalışmaları sayesinde gerçekleştiği belirtilirken, su ürünleri sektörünün Sinop ekonomisindeki öneminin her geçen yıl arttığı vurgulandı.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

