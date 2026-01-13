DMS Başkanı Tuncay Cengiz: Genel yetkiyle memurun sesini masaya yumruk gibi vuracağız

Devlet Memurları Sendikası (DMS), SİMESEN ve SAVDES-SEN’in tarihsel birikimlerini tek çatı altında toplayarak Türkiye’nin 17’nci büyük sendikası ve 01 nolu hizmet kolunun üçüncü büyük sendikası olarak dikkat çekti. Sendika, 10-11 Ocak tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Olağan Genel Kurulu’nda Tuncay Cengiz’i yeniden genel başkan seçerek güven tazeledi.

Konfederasyon Başkanı Osman Kaya'dan güçlü mesaj

Genel kurulun açılışında kürsüye çıkan Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, salondaki kalabalığa hitaben sendikacılıkta yeni bir dönemin başladığını vurguladı. Kaya, "Memurumuz yıllardır masada boynu bükük bırakılmanın, haklarının erimesinin yorgunluğunu yaşıyor. Ancak kimse umutsuzluğa kapılmasın; memurun özlediği, sadece üyesinin hakkını düşünen ve kimseden icazet almayan o onurlu sendikacılık anlayışı Devlet Memurları Konfederasyonu ile yeniden şahlanıyor. Biz sadece büyümüyoruz, biz gelmekte olan bir sel gibi gümbür gümbür geliyoruz" dedi.

Cengiz: Hedefimiz genel yetki

Yeniden genel başkan seçilen Tuncay Cengiz, teşekkür konuşmasında sendikanın her bir üyesinin alın terinin ve onurunun emanetçisi olduklarını belirtti. Cengiz, "Bizim yolumuz, sadece bir hak arama yolu değil, bir haysiyet mücadelesidir. ’Emeğin ve onur mücadelesinin temsilcisi’ sloganıyla çıktığımız bu yolda menzilimiz belli, hedefimiz nettir; genel yetkiyi alarak memurun gerçek sesini o masaya yumruk gibi vuracağız. Yönetim felsefemizi Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye mirası olan ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturu üzerine kurduk. Biz devleti yaşatmak için önce memurun refahını, huzurunu ve emeğinin karşılığını savunacağız" ifadelerini kullandı.

Yeni yönetim kadrosu: "Genel Başkan Tuncay Cengiz, Genel Sekreter Ahmet Sağlam, Genel Başkan Yardımcıları Kemal Duman, İbrahim Gümüş, Berrin Altuntaş, Vecdi Yanbaz ve Ferit Bingöl."

