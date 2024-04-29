Ay sonunu getiremeyenlere özel 6.900 TL maaş gibi ödeme! PTT kesenin ağzını açtı

Hak sahipleri PTT aracılığıyla ödemelerini alabilir! Tek başvuruya bu ödeme yapılıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAKANLIK 6 BİN 900 TL ÖDEME

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli vatandaşlara sosyal destek ödemelerine devam ediyor. Kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara 6 bin 45 TL ile 6 bin 909 TL aralığında ödeme yapıyor. Hak sahipleri ödemelerini PTT aracılığıyla alabiliyorlar.





Silikozis hastalığı olan vatandaşlara 2024 senesinde verilen ödemeler maaş zamları doğrultusunda güncellendi. Bakanlık resmi internet sitesi üzerinden yapılan paylaşımlara göre yüzde 15-34 aralığında hafif silikozis hastalığı olanlara 6 bin 45 TL 39 kuruş, yüzde 39 ile 54 aralığında orta silikozis hastalığı olanlara 6 bin 909 TL destek ödemesi yapılıyor.