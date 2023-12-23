Ayda 10 bin TL'yi gözden çıkarana sıfır otomobil! Böyle kampanya bir daha gelmez: Firma indirime indirim yaptı!

Citroen, Ami, C3, C3 Aircross SUV'lar dahil olmak üzere Türkiye pazarına çeşitli modeller getiren bir otomobil üreticisidir. Bu modellerin en ucuzu Ami’dir.

Citroen Ami,küçük boyutu, elektrik motoru ve pratik tasarımıyla şehir içi kullanımda idealdir. C3 Aircross SUV da SUV tutkunlarının ilgisini çeken model. C3 Aircross SUV, özelliklerinde geniş iç hacmiyle birlikte yüksek performansı ve aynı zamanda konforlu sürüş deneyimiyle rakiplerinden ayrışıyor. Bu da Citroen modelleri Türk otomobil alıcılarının hem ihtiyaçlarına hem de bütçelerine uygun seçenekler sunuyor.

CİTROEN 10 BİN TL TAKSİTLİ OTOMOBİL KAMPANYASI

Citroen, tomotiv endüstrisinde yeni bir devrime hazırlanıyor. Ami modeli, 10.000TL'den başlayan taksitlerle satın alınan şehir içinde kullanıma uygun elektrikli bir araç olarak öne çıkıyor. Ami tasarımı ve performansıyla da dikkat çekiyor. Citroen bu kampanyanın 2023 sonuna kadar devam edeceğini duyurdu. Bu fırsatta yararlanmak istiyorsanız Citroen bayilerine gitmeden önce şirketin web sitesinden randevu alabilirsiniz. Ami modelleri araba almak isteyenler için benzersiz bir seçenek





"Kampanya ayrıntıları"

Citroen Ami model fiyatı: 390.000TL

Taksitli kampanya: 10.000TL

150.000 TL tutarındaki kredi %0 faiz oranıyla 15 ay vadelidir.

Kampanyanın son günü 31 Aralık 2023

C3 Aircross SUV fiyatı

C3 Aircross SUV otomobil modeli Türkiye'de birçok SUV tutkununun ilgisini çekti. Şehir içi ve şehir dışı konforlu sürüş sağlayan bir araba modelidir. Geniş iç hacmi, üstün teknolojisi ve güvenlik özellikleriyle öne çıkıyor. Üstelik zengin renk seçenekleri ve kişiye özel tasarımlarıyla zevklerinize hitap ediyor. C3 Aircross SUV, yakıt ekonomisi ve performans beklentilerinizi karşılamak için benzinli motor ve otomatik şanzımanla donatılmıştır.





19 Aralık 2023 itibarıyla C3 Aircross SUV fiyat listesi şu şekilde:

Versiyonu: 1.2 PureTech 130 HP - EAT6. Donanımı: Feel Bold. Fiyatı: 1.104.300 TL.

Versiyonu: 1.2 PureTech 130 HP - EAT6. Donanımı: Shine (Çift Renk). Fiyatı: 1.256.700 TL

Citroen C3 fiyatı

Citroen C3, Türkiye pazarında hem tasarımı hem de performansıyla dikkat çeken bir otomobil. Özellikle yakıt ekonomisi, güvenlik özellikleri ve konfor açısından sınıfının önde gelen otomobillerinden birisidir. Citroen C3, çeşitli motor seçenekleriyle ve donanım paketleriyle müşteri beklentilerini karşılıyor.





19 Aralık 2023 itibarıyla Citroen C3 fiyat listesi aşağıdaki gibidir.

1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel

Donanımı: Feel

Fiyatı: 825.200 TL

1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel

Donanımı: Feel Bold

Fiyatı: 855.700 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6

Donanımı: Feel Bold

Fiyatı: 962.300 TL