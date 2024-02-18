Ayda 1000 TL öderim diyen araziyi kapar! Milli Emlak gemileri yaktı

Milli Emlak yine müjdeli haberi verdi! 1000 TL karşılığı satış başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MİLLİ EMLAK 1000 TL'YE SATIŞ YAPIYOR

Son dönemlerde arsa ve arazi fiyatları fahiş şekilde artarken elindeki nakit parasını değerlendirmek isteyen vatandaşlar Milli Emlak tarafından yapılan uygun fiyatlı arsa satışlarını yakından takip ediyor. Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son duyuruya göre Erzurum ve Konya illerinde iki tane arazi kiraya verilecek. Kira bedellerinin 1.170 TL'den başlaması bekleniyor. Erzurum ilinde olan arazinin kira bedeli 1.170 TL olurken teminat bedelinin 351 TL olması bekleniyor. Konya ilindeki arazinin kira bedeli 20 bin TL, teminat bedeli 6 bin TL olacak. Kiralama ihaleleri 20 Şubat ile 5 Mart tarihlerinde yapılacak. Kiralık arazilerle ilgili detaylı bilgiler şu şekilde paylaşıldı;





Erzurum Tortum Bağbaşı

Kira Bilgileri

Tahmin Edilen İhale Bedeli ₺1.170,00

Teminat Bedeli ₺351,00

Uygun Yüzölçümü 1.165,08 m²

İhale Tarihi 05/03/2024

İhale Saati 10:15

İhale Yeri Erzurum / Tortum

İletişim Adresi https://erzurum.csb.gov.tr/

Telefon (442) 233 68 46 / 234 58 65

Taşınmaz No ***********

Pafta/Ada/Parsel H46B05A1D/412/7

İmar Durumu Hayır

İmar Özellik Adı

Yasal Dayanak

Taşınmaz Yüzölçümü 41.855,64 m²

Hazine Hissesi 1/1

Uygun Görülen Yüzölçümü 1.165,08 m²

Konya Çumra

Kira Bilgileri

Tahmin Edilen İhale Bedeli ₺20.000,00

Teminat Bedeli ₺6.000,00

Uygun Yüzölçümü 5.707,73 m²

İhale Tarihi 20/02/2024

İhale Saati 09:30

İhale Yeri Konya / Çumra

İletişim Adresi https://konya.csb.gov.tr/

Telefon (332) 224 56 00

Taşınmaz No ***********

Pafta/Ada/Parsel M29-D-14-C/562/1

İmar Durumu Hayır

İmar Özellik Adı

Yasal Dayanak

Taşınmaz Yüzölçümü 5.707,73 m²

Hazine Hissesi 1/1

Uygun Görülen Yüzölçümü 5.707,73 m²