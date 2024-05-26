Bist 100
10.676,65 1%
DOLAR
32,25 0,14%
EURO
35 0,27%
ALTIN
2.406,76 0,37%

Ayda 16 bin TL öderim diyen bayiye koşsun! Renault Megane'da kaçmaz fırsat geldi

Renault Türkiye, Megane Sedan için özel bir kampanya düzenledi. Bu kampanya kapsamında, 200.000 TL kredi kullanarak 12 ay boyunca %0 faiz oranıyla aylık 16.667 TL ödeme yapabilirsiniz.

Yayın Tarihi: 26.05.2024 07:30
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 07:30
Ayda 16 bin TL öderim diyen bayiye koşsun! Renault Megane'da kaçmaz fırsat geldi

Renault Türkiye, özel bir kampanya ile hayal ettiğiniz araca sahip olmanızı kolaylaştırıyor. Bu kampanya kapsamında, 225 bin TL indirim, 6 yıl veya 150 bin km garanti, %0 faiz oranı ve takas desteği sunulmaktadır. 

MEGAN SEDAN

RENAULT'DAN MEGANE SEDAN İÇİN ÖZEL FİNANSAL KAMPANYA

Renault’un duyurusuna istinaden, bireysel alıcılar için Megane Sedan’ın her modeli için Renault Finans aracılığıyla sağlanan kredi kampanyası uygulanmaktadır. 

Bu kampanya kapsamında, 200.000 TL tutarında bir kredi için 12 ay vade seçeneği ve %0 faiz ile aylık taksitler 16.667 TL olarak belirlenmiştir. Ek olarak, araç için ödenecek peşinat miktarı kampanya dışındadır.

MEGAN

RENAULT MEGANE SEDAN MAYIS 2024 FİYATLARI

• Joy 1.3 TCe 140 bg: 1.182.000 TL

• Joy 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.286.900 TL

• Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.311.900 TL

İLGİLİ HABERLER

Parfüm, makyaj ürünleri, tuvalet kağıdı geliyor! BİM 28 Mayıs aktüel ürünler kataloğu

Şubeye gitmeden 19.000 TL kredi hazır! Nakit arayanlar o bankanın uygulamasını indiriyor

Sarımsaklar bu renkteyse içinde dışkı olabilir! Hemen o sarımsakları kontrol edin

Dümdüz saçların sırrı meğer bundaymış! Şampuanın içine eklemek yetiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Evde sütü, yoğurdu biten koşsun! BİM 25 Mayıs aktüel ürünleri yüz güldürecek

Şubeye gitmeden 19.000 TL kredi hazır! Nakit arayanlar o bankanın uygulamasını indiriyor

Dolar 32 değil 27 TL dedi ortalık karıştı! İsmini sır gibi saklayan isim konuştu

Sıfır otomobil almak isteyene 0.99 faizli kredi fırsatı! Yılda bir kez gelen kampanya

Ehliyeti olanlara son çağrı! Bunu yapmayan 12.000 TL ceza alacak

Parfüm, makyaj ürünleri, tuvalet kağıdı geliyor! BİM 28 Mayıs aktüel ürünler kataloğu

Dümdüz saçların sırrı meğer bundaymış! Şampuanın içine eklemek yetiyor

Asgari ücret zammında kulis bilgisi sızdı! Temmuz öncesi ikinci zam kapısı aralandı

Ayda 16 bin TL öderim diyen bayiye koşsun! Renault Megane'da kaçmaz fırsat geldi

Devletten bu maaşı alana 5000 TL ikramiye! Bayram piyangosu onlara da vuracak

Evinde doğal gaz bağlı olanlar dikkat! O tarihe kadar süreniz kaldı

Sarımsaklar bu renkteyse içinde dışkı olabilir! Hemen o sarımsakları kontrol edin