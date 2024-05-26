Ayda 16 bin TL öderim diyen bayiye koşsun! Renault Megane'da kaçmaz fırsat geldi

Renault Türkiye, özel bir kampanya ile hayal ettiğiniz araca sahip olmanızı kolaylaştırıyor. Bu kampanya kapsamında, 225 bin TL indirim, 6 yıl veya 150 bin km garanti, %0 faiz oranı ve takas desteği sunulmaktadır.





RENAULT'DAN MEGANE SEDAN İÇİN ÖZEL FİNANSAL KAMPANYA

Renault’un duyurusuna istinaden, bireysel alıcılar için Megane Sedan’ın her modeli için Renault Finans aracılığıyla sağlanan kredi kampanyası uygulanmaktadır.

Bu kampanya kapsamında, 200.000 TL tutarında bir kredi için 12 ay vade seçeneği ve %0 faiz ile aylık taksitler 16.667 TL olarak belirlenmiştir. Ek olarak, araç için ödenecek peşinat miktarı kampanya dışındadır.





RENAULT MEGANE SEDAN MAYIS 2024 FİYATLARI

• Joy 1.3 TCe 140 bg: 1.182.000 TL

• Joy 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.286.900 TL

• Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.311.900 TL