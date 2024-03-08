Ayda 3.154 TL öderim diyenler dikkat! O banka 50.000 TL kredinizi hazırladı!

Gelen açıklamalar üzerine 350 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verilirken aylık geri ödeme miktarının çekilen kredi miktarı ve vade oranlarına göre farklılık göstermektedir. Enpara.com ihtiyaç kredisi açıklamalarında detayları duyurdu...



Enpara.com ihtiyaç kredisi üzerinden uygulanan avantajlarla beraber faiz oranlarına ve toplam maliyet oranlarında hesaplama aracı olarak kullanılıyor. Farklı kredi tekliflerine bakıldığında toplam maliyet oranlarını dikkate alınıyor.



50 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ

İhtiyaç kredisini 36 ay vade ile aylık 3.176 TL taksitle geri ödeme yapılacağı duyuruldu. Toplam geri ödemelerde 114.358,32 TL olarak hesaplanırken masraf alınmayacağının bilgisi verildi.





