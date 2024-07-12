Ayda 6000 TL öderim diyen ev sahibi oluyor! TOKİ o illerde bedavaya konut satıyor

TOKİ'nin son konut projesi, uygun fiyatlı daire seçenekleriyle dikkat çekiyor. Projede sunulan 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin fiyatları şöyle:



1+1 Daireler: 1.1 milyon TL

2+1 Daireler: 1.3 milyon TL

3+1 Daireler: 1.5 milyon TL

Bu konutlar için 120 ay vade seçeneği ile aylık taksitler 6.000 TL'den başlayıp 9.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Peşinat oranları ise bütçeye göre %10'dan %25'e kadar ayarlanabiliyor, bu da farklı finansal durumlara sahip alıcılara hitap eden esneklikler sunuyor. Ev sahibi olmak isteyenlere yönelik bu finansal kolaylıklar, hayalleri gerçeğe dönüştürme fırsatı veriyor.

TOKİ'nin konut edinme programına katılım için öngörülen koşullar açık ve kesindir. Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, aşağıdaki kriterleri karşılamalıdır:

TOKİ tarafından daha önce ev satın alınmamış olmak.

Başvurulan ilde en az bir yıl yaşamış olmak ya da o ilin nüfusuna kayıtlı olmak.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşından büyük olmak.

Bu kriterler, konut projesinden yararlanacak bireylerin gerçekten ihtiyaç sahibi olduğunu temin etmek için belirlenmiştir.





e-Devlet Aracılığıyla Başvuru İşlemleri

TOKİ'nin yeni konut girişimine başvurular, 8 Ağustos'ta e-Devlet portalı üzerinden alınmaya başlanacak. Vatandaşlar, e-Devlet sistemi üzerinden istenen evrakları yükleyip başvuru işlemlerini tamamlayabilecekler. Bunun yanı sıra, yetkili banka şubeleri de başvuru sürecinde hizmet verecek.

Bu yeni konut girişimi, uygun fiyatlar ve esnek ödeme planları ile birçok kişinin dikkatini çekecek ve ev sahibi olma yolunda önemli bir adım olacak. Başvuru sürecinin başlamasıyla, pek çok kişinin e-Devlet üzerinden başvurarak bu imkandan faydalanması öngörülüyor.

Ödeme Planları ve Peşinat Miktarları

Projede sunulan konutlar için peşinat miktarları %10 ile %25 arasında değişkenlik gösteriyor. Bu durum, farklı bütçelere hitap eden seçeneklerle ev sahibi olmayı daha erişilebilir kılıyor. Aylık taksit miktarları ise 6 bin TL'den 9 bin TL'ye kadar belirlenmiş olup, 120 ay vade ile ödenebilmektedir. Uzun vadeli ödeme seçenekleri sayesinde, ev sahibi olmak isteyenler için cazip bir fırsat sunulmaktadır.