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Ayda sadece 5000 TL taksit öderim diyen başvursun! Dev ihtiyaç kredisi kampanyası başladı

Nakit ihtiyaçlarınıza son! Büyük ihtiyaç kredisi kampanyası başladı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 26.06.2024 21:29
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 21:29
Ayda sadece 5000 TL taksit öderim diyen başvursun! Dev ihtiyaç kredisi kampanyası başladı

Aylık 5 bin TL taksit ödemesiyle kredi ödemeleri başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

5 BİN TL TAKSİTLE KREDİ ÖDEMESİ

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Yaz mevsiminde tatil ihtiyaçlarınız için kullanabileceğini kredi ödemeleri başladı. 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi için aylık 5 bin TL taksit tutarı hesaplanıyor. Müşteriler 44 bin 789 TL ihtiyaç kredisi çekebiliyor. Güncel olarak bankaların uygun faiz oranlarıyla sunduğu kredi kampanyaları şu şekilde;

5 bin tl taksitle kredi ödemesi

• TEB / CEPTETEB Hoş Geldin Kredisi

Faiz Oranı: %3.85

Aylık Taksit: 5.054,76 TL

Toplam Ödeme: 60.914,66 TL

• AlBaraka Pratik Finansman Kart

Faiz Oranı: %3.99

Aylık Taksit: 5.106,77 TL

Toplam Ödeme: 61.538,78 TL

• ING 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı: %4.19

Aylık Taksit: 5.181,53 TL

Toplam Ödeme: 62.402,30 TL

• VakıfKatılım İhtiyaç Finansmanı

Faiz Oranı: 4.29

Aylık Taksit: 5.219,11 TL

Toplam Ödeme: 62.853,26 TL

• Hayat Finans İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %4.79

Aylık Taksit: 5.408,98 TL

Toplam Ödeme: 64.907,76 TL

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