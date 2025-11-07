Aydın’da 9 bin 543 Üreticiye 66 milyon 401 bin 359 TL Çiğ Süt Destek Ödemesi — 7 Kasım 2025

Aydın’da 9 bin 543 üreticiye çiğ süt destek ödemesi hesaplara yatıyor

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılı Nisan-Mayıs-Haziran dönemi çiğ süt destekleme ödemelerinin üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını duyurdu.

Ödeme tutarı ve kapsam

Açıklamaya göre Aydın genelinde 9 bin 543 üretici'ye, 149 milyon 437 bin 857 litre süt karşılığında toplam 66 milyon 401 bin 359 TL ödeme yapılacak.

Destek ödemeleri, T.C. kimlik numarası ayrımı yapılmaksızın 7 Kasım 2025 Cuma günü saat 18.00'den itibaren üreticilerin hesaplarına aktarılacak.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü açıklamasında, "Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerine yer verildi.

AYDIN GENELİNDE 9 BİN 543 ÜRETİCİYE 66 MİLYON LİRALIK ÇİĞ SÜT DESTEK ÖDEMESİ 7 KASIM’DA (BU AKŞAM) HESAPLARA YATACAK.