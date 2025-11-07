Aydın’da 9 bin 543 Üreticiye 66 milyon 401 bin 359 TL Çiğ Süt Destek Ödemesi — 7 Kasım 2025

Aydın'da 9 bin 543 üreticiye, 149 milyon 437 bin 857 litre süt karşılığında toplam 66 milyon 401 bin 359 TL çiğ süt destek ödemesi 7 Kasım 2025 saat 18.00'de hesaplara yatacak.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 17:49
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 17:49
Aydın’da 9 bin 543 Üreticiye 66 milyon 401 bin 359 TL Çiğ Süt Destek Ödemesi — 7 Kasım 2025

Aydın’da 9 bin 543 üreticiye çiğ süt destek ödemesi hesaplara yatıyor

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılı Nisan-Mayıs-Haziran dönemi çiğ süt destekleme ödemelerinin üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını duyurdu.

Ödeme tutarı ve kapsam

Açıklamaya göre Aydın genelinde 9 bin 543 üretici'ye, 149 milyon 437 bin 857 litre süt karşılığında toplam 66 milyon 401 bin 359 TL ödeme yapılacak.

Destek ödemeleri, T.C. kimlik numarası ayrımı yapılmaksızın 7 Kasım 2025 Cuma günü saat 18.00'den itibaren üreticilerin hesaplarına aktarılacak.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü açıklamasında, "Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerine yer verildi.

AYDIN GENELİNDE 9 BİN 543 ÜRETİCİYE 66 MİLYON LİRALIK ÇİĞ SÜT DESTEK ÖDEMESİ 7 KASIM’DA (BU AKŞAM)...

AYDIN GENELİNDE 9 BİN 543 ÜRETİCİYE 66 MİLYON LİRALIK ÇİĞ SÜT DESTEK ÖDEMESİ 7 KASIM’DA (BU AKŞAM) HESAPLARA YATACAK.

İLGİLİ HABERLER

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
DTO Başkanı Uğur Erdoğan: 'Biz büyük bir aileyiz' — Faiz indirimi ve ihracat verileri
2
Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Fonları: Bulls Portföy %614,69 Lider
3
Manyas'ta İlk Kazak Fasulyesi Hasat Festivali
4
Fitch, Almanya ve İngiltere'nin Kredi Notlarını Durağan Olarak Teyit Etti
5
Aydın’da 9 bin 543 Üreticiye 66 milyon 401 bin 359 TL Çiğ Süt Destek Ödemesi — 7 Kasım 2025
6
Erzurum Alışveriş Festivali Başladı — 7-16 Kasım 2025 Fırsatları
7
2025 Dünya Gıda Günü Paneli Ankara'da: Türkiye'nin Tarım Gücü ve Gıda Güvenliği

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı