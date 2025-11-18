Aydın'da Araç Sayısı Ekim 2025'te 661 bin 381'e Yükseldi

TÜİK verileri ve araç dağılımı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Ekim ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri’ni yayımladı. Buna göre Aydın’da Ekim 2025 itibarıyla toplam araç sayısı 661 bin 381 oldu.

Aydın’da 2025 yılı Ekim ayında araç türlerine göre dağılım şu şekilde gerçekleşti: 236 bin 472 otomobil, 11 bin 222 minibüs, 2 bin 777 otobüs, 89 bin 142 kamyonet, 10 bin 860 kamyon, 248 bin 119 motosiklet, bin 458 özel amaçlı taşıt ve 61 bin 331 traktör.

Devir ve trafiğe kayıt rakamları

Aydın’da Ekim 2025 ayında toplam 14 bin 780 aracın devri yapıldı. Devri yapılan araçların türlere göre dağılımı: 7 bin 647 otomobil, 192 minibüs, 40 otobüs, 2 bin 153 kamyonet, 185 kamyon, 3 bin 885 motosiklet, 21 özel amaçlı taşıt ve 657 traktör olarak kaydedildi.

Ayrıca 2025 Ekim ayında 3 bin 133 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Bu kayıtların türlere göre dağılımı ise şu şekilde: 874 otomobil, 4 minibüs, 1 otobüs, 241 kamyonet, 20 kamyon, 1 bin 935 motosiklet ve 58 traktör.

