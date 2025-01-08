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Bursa'nın 2024 İhracat Katkısı 16,7 Milyar Dolar

Bursa, 2024'te Türkiye'nin ihracatına 16,7 milyar dolar katkı sağladı. Otomotiv sektörü liderliğini koruyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 11:07
Bursa'nın 2024 İhracat Katkısı 16,7 Milyar Dolar

Bursa'nın 2024 İhracat Verileri Açıklandı

Bursa, Türkiye'nin en fazla ihracat yapan üçüncü kenti olarak, 2024 yılında 16 milyar 705 milyon 875 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan verilere göre, Bursa'nın bu performansı, Türkiye'nin toplam ihracatının %6,37'lik bölümünü oluşturdu. Geçtiğimiz yıl toplamda 16 milyar 170 milyon 296 bin dolar olan ihracat, bu yıl %3,3 artış göstererek, tarihin en yüksek ihracat rakamına ulaştı.

Almanya, Bursa’nın Ana İhracat Pazarı

Bursa'dan en fazla ihracat, Almanya'ya gerçekleştirildi. 2024 yılında bu ülkeye yapılan dış satım, 2 milyar 406 milyon 262 bin dolar olarak kaydedildi.

İkinci sırada bulunan Fransa'ya yapılan dış satım ise %1,6 artışla 1 milyar 994 milyon 57 bin dolara yükseldi. İtalya, %9,4'lük bir artışla 1 milyar 285 milyon 442 bin dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı. İspanya ise %4,8 azalışla 1 milyar 31 milyon 995 bin dolara geriledi.

Bursa'nın en fazla ihracat yaptığı beşinci ülke olan Birleşik Krallık'a yapılan satışlar, %14,7 artarak 814 milyon 150 bin dolara ulaştı.

Otomotiv Sektörü Lider

Bursa'nın ihracatı içinde otomotiv sektörü %45,82'lik payla en yüksek konumda. OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch ve Karsan gibi büyük firmalar bu sektörde faaliyet göstermekte. Bu sektörden elde edilen ihracat, 7 milyar 654 milyon 711 bin dolar olarak belirlendi.

Bursa'dan yapılan ikinci en büyük ihracat ise 1 milyar 574 milyon 928 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektöründen geldi. Üçüncü sırada yer alan tekstil ve ham maddeleri sektörü ise 1 milyar 283 milyon 893 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Bursa'nın 2024 yılı ihracatına, makine ve aksamları sektörü 1 milyar 258 milyon 106 bin dolarlık katkı sağladı. Diğer katkılar ise şu şekilde sıralandı: çelik 1 milyar 12 milyon 951 bin dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 861 milyon 848 bin dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 777 milyon 960 bin dolar, demir ve demir dışı metaller 598 milyon 965 bin dolardır. Diğer sektörlerden toplam 1 milyar 682 milyon 495 bin dolarlık ürün ise yurtdışına gönderildi.

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