Maaşı yetmeyen emeklilere can suyu geldi! Bu geceden itibaren 32 bin TL ödeme verilecek

Ziraat Bankası, emeklilere yönelik sunduğu yeni kampanya ile dikkatleri üzerine çekiyor. Emekli maaşını Ziraat Bankası’na taşıyan müşteriler, toplamda 32 bin Türk Lirası'na kadar finansal destek alma imkanı elde ediyor. İşte bu cazip kampanyanın tüm detayları...

Ziraat Bankası’nın emeklilere sunduğu promosyon ödemeleri maaş miktarına göre değişiklik gösteriyor. Promosyonlar şu şekilde sıralanıyor:

- 10.000 TL ve altı maaş alan emeklilere 5.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.

- 10.000 TL ile 15.000 TL arasında maaş alan emeklilere ise 12 bin TL promosyon ödemesi sağlanacak.

Buna ek olarak, kampanyadan faydalanan emeklilere 20 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi sunuluyor. Kredinin vadesi ise 6 aya kadar esneklik göstermekte. Bu kampanya sayesinde toplamda 32 bin TL’ye varan destek alabilirsiniz.

KAMPANYADAN YARARLANMA KOŞULLARI

Bu avantajlı kampanyadan faydalanmak isteyenlerin yerine getirmesi gereken şartlar şunlar:

- Maaşınızı Ziraat Bankası’na taşımak zorundasınız.

- 3 yıl boyunca maaşınızı Ziraat Bankası’ndan almayı taahhüt etmeniz gerekiyor.

ZİRAAT BANKASI'NDAN EMEKLİLERE DEV DESTEK





Ziraat Bankası’nın emeklilere sunduğu bu özel kampanya birçok avantaj sağlıyor:

- Emekli maaşınıza ek olarak alacağınız promosyonlarla ek gelir elde edebilirsiniz.

- Büyük bir maddi destek ile yüklerinizi hafifletebilirsiniz.

- Sunulan desteklerle yaşam standartlarınızı yükseltebilirsiniz.