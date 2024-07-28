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Aylık 150 bin TL maaş veriliyor! İş arayan başvuruya koşacak!

Sıcaklar klima ustalarını mumla aratır hale getirdi! Ustalar rekor maaş alıyor! İşte ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 28.07.2024 00:38
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 00:38
Aylık 150 bin TL maaş veriliyor! İş arayan başvuruya koşacak!

Türkiye’nin popüler tatil beldelerinde yaşanan şiddetli sıcak hava dalgası, klima sektöründe beklenmedik bir talep patlamasına yol açtı. Antalya, Alanya, Mersin, Adana ve Muğla gibi sahil şehirlerinde klima ustalarına olan ihtiyaç zirveye ulaşmış durumda. Bu talep artışı, klima servis ücretlerinin iki katına çıkmasına ve günlük yevmiyelerin 5 bin TL’yi aşarak aylık 150 bin TL’ye kadar çıkmasına neden oldu.

Sıcak hava nedeniyle klima kullanımında rekor seviyelere ulaşılması, klima servis firmalarını zor durumda bırakıyor. Günlük olarak alınan servis çağrıları 30’u geçerken, montaj süreleri bir aya kadar uzayabiliyor. Bu da vatandaşları alternatif olarak vantilatörlere yönelmeye zorluyor. Vantilatör pazarındaki talep ise %50 oranında bir artış gösterdi.

klima ustası aranıyor

Sektör uzmanları, bu yıl klima ve vantilatör pazarının toplamda 2.5 milyar doları aşmasını bekliyor. Klima montaj ve bakım hizmetlerinde yaşanan bu talep patlaması, sektördeki kalifiye uzman eksikliğini daha da belirgin hale getiriyor. Bu nedenle, klima ustalarının yüksek ücret talepleri karşılanmakta zorluk yaşanıyor ve fiyatlar rekor seviyelere çıkıyor.

Sıcak havaların etkisiyle klima sektöründe yaşanan bu olağanüstü durum, hem hizmet taleplerini hem de fiyatları önemli ölçüde yükseltmiş durumda. Hem vatandaşlar hem de sektör çalışanları için bu yıl oldukça zorlu geçecek gibi görünüyor.

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