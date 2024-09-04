AYMOD Fuarı 71. Kez Kapılarını Açtı

AYMOD Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı Başladı

İstanbul Fuar Merkezi'nde başlayan 71. AYMOD Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) öncülüğünde düzenleniyor. Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin ihracatını güçlendirme çabalarının sürdüğünü belirtti.

İhracat, Türkiye Ekonomisinin Belkemiği

Ağar, Türkiye ekonomisinin istihdam, üretim ve ihracat konularında kararlılıkla ilerlediğini vurgulayarak, “İhracatı artırma, ithalatı azaltma çabalarımız meyvelerini veriyor” ifadelerini kullandı. Türkiye, 2024'te G20 ülkeleri arasında hizmet ihracatını en çok artıran ülke konumuna yükseldi.

2024 Yılı İçin Destek Artışı

Ağar, 2023'te toplam 11,7 milyar lira destek sunduklarını, 2024'te bu rakamı 13,9 milyar lira'ya çıkaracaklarını açıkladı. KOBİ'lere, yeşil mutabakat üzerindeki çalışmalar için destek vereceklerini belirtti.

Fuarın Önemi ve Beklentiler

AYMOD Fuarı, 4 gün boyunca 60 bin metrekare alanda, birçok ürün grubu ile ziyaretçileri ağırlayacak. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye'nin yüksek kaliteli ayakkabı üretim kapasitesine sahip olduğunu belirtti. İstanbul Ticaret Odası’nın Başkanı Şekib Avdagiç ise e-ticaretin önemine vurgu yaptı.

Ayrıca, fuar boyunca yaklaşık 15 bin ziyaretçi bekleniyor. TASD Başkanı Berke İçten, 53 ülkeden katılım sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Fuar, 7 Eylül tarihinde sona erecek. Bu etkinlik, sektör için yeni ticari bağlantılar kurulmasında önemli bir platform sağlıyor.