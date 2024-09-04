Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

AYMOD Fuarı 71. Kez Kapılarını Açtı

AYMOD 2023, Türkiye'nin ayakkabı sektöründeki yenilikleri ve iş fırsatlarını sergiliyor. Ticaret Bakanı Ağar'ın desteğiyle büyümeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 15:42
AYMOD Fuarı 71. Kez Kapılarını Açtı

AYMOD Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı Başladı

İstanbul Fuar Merkezi'nde başlayan 71. AYMOD Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) öncülüğünde düzenleniyor. Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin ihracatını güçlendirme çabalarının sürdüğünü belirtti.

İhracat, Türkiye Ekonomisinin Belkemiği

Ağar, Türkiye ekonomisinin istihdam, üretim ve ihracat konularında kararlılıkla ilerlediğini vurgulayarak, “İhracatı artırma, ithalatı azaltma çabalarımız meyvelerini veriyor” ifadelerini kullandı. Türkiye, 2024'te G20 ülkeleri arasında hizmet ihracatını en çok artıran ülke konumuna yükseldi.

2024 Yılı İçin Destek Artışı

Ağar, 2023'te toplam 11,7 milyar lira destek sunduklarını, 2024'te bu rakamı 13,9 milyar lira'ya çıkaracaklarını açıkladı. KOBİ'lere, yeşil mutabakat üzerindeki çalışmalar için destek vereceklerini belirtti.

Fuarın Önemi ve Beklentiler

AYMOD Fuarı, 4 gün boyunca 60 bin metrekare alanda, birçok ürün grubu ile ziyaretçileri ağırlayacak. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye'nin yüksek kaliteli ayakkabı üretim kapasitesine sahip olduğunu belirtti. İstanbul Ticaret Odası’nın Başkanı Şekib Avdagiç ise e-ticaretin önemine vurgu yaptı.

Ayrıca, fuar boyunca yaklaşık 15 bin ziyaretçi bekleniyor. TASD Başkanı Berke İçten, 53 ülkeden katılım sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Fuar, 7 Eylül tarihinde sona erecek. Bu etkinlik, sektör için yeni ticari bağlantılar kurulmasında önemli bir platform sağlıyor.

İLGİLİ HABERLER

5 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

O üniversite yüksek maaş ile personel alım ilanını şimdi yayınladı: İşte başvuru şartları

TOKİ Eylül 2024 Kampanyası Başvuruları Nasıl Yapılır? E-Devlet Üzerinden Adım Adım Başvuru Rehberi

TOGG'dan Eylül ayına özel kampanya! 700 bin TL'ye yüzde 0 faiz imkanıyla Togg'unuza kavuşun

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Altın ve Gümüşte Şok Düşüş! Fiyatı Duyan 'Bedava' Gibi Kuyumculara Akın Ediyor

Bu bankanın bankamatiğini kullananlar yaşadı! Banka kartına öyle bir özellik geldi ki...

TOKİ Eylül 2024 Kampanyası Başvuruları Nasıl Yapılır? E-Devlet Üzerinden Adım Adım Başvuru Rehberi

TOGG'dan Eylül ayına özel kampanya! 700 bin TL'ye yüzde 0 faiz imkanıyla Togg'unuza kavuşun

Bu bankada parası olanın hesabına ay sonunda kemiksiz 4 bin 231 TL'ye trink diye yatacak!

O üniversite yüksek maaş ile personel alım ilanını şimdi yayınladı: İşte başvuru şartları

Theo James'in Sürpriz İstanbul Ziyareti

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 133 Zabıta Memuru Alımı İlanı Az Önce Geldi! En Az 35 Bin TL Maaş

A101 5-11 Eylül 2024 Kataloğu Yayımlandı! Süpürge, Yatak, Bebek Bezi, Un, Şeker, TV, Bisiklet, Tava ve Yüzlerce Ürün Çok Uyguna A101'de

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı En Az 38 Bin TL Maaş ile KPSS Şartsız 47 Memur Alımı Yapacak!

5 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Tiryakilere bir şok daha! Sigara bu tarihte 5 TL zam geliyor: En ucuz sigara 69 TL'ye yükseliyor