Aynı üründen ikincisini alırsanız yüzde 50 indirim kazanacaksınız! Migros marketler kampanyaya imza attı

Migros marketler, imza atmış olduğu kampanyalarına bir yenisini daha ekleyerek 13 16 Şubat 2024 tarihleri arasında ekmek çeşitlerinde indirim kampanyası başlattı. Sandviç ekmeğinden hamburger ekmeğine, tost ekmeğinden normal ekmeğe kadar birçok ürün indirimli şekilde Migros marketlerde satışa çıkartıldı. 13 Şubat 2024 tarihi itibariyle başlamış olan bu kampanya doğrultusunda aynı üründen ikincisini alırsanız %50 indirim kampanyasını kazanacaksınız. İşte Migros marketlerde 13 16 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyanın detayları…

BİRÇOK EKMEK ÇEŞİDİNDE İNDİRİM SİZLERİ BEKLİYOR

Migros marketler yeni bir indirim kampanyasına imza atarak vatandaşların ikinci ekmeklerini %50 indirimli şekilde satın alabileceği kampanyayı başlattı. Kampanya doğrultusunda aynı üründen ikincisini alan vatandaşlar ikinci ürünün yalnızca %50 ücretini ödeyecek. İşte Migros marketlerde indirimli şekilde satışa çıkartılan bazı ekmek ürünleri…

Kanepe Atıştırmalık 200 G



Tost Ekmeği 500G (F)



Unabella Gurme Hamburger Ekmeği 4'lü 280 G



Uno Büyük Tost Ekmeği 550 G



Uno Üzümlü Fındıklı Çörek 50 G



Roggen Hafer Brot Yulaflı Çavdar Ekmeği 500 G



Untad Light Hafif Ekmek 500 G



Mayısaköy Karabuğday Ekmeği 400 G



Mayısaköy Organik Siyez Ekmek 600G



Uno Fırından Tam Buğday 450 G



Unabella Xl Hamburger Ekmeği 4'Lü 440 G



Unabella Xl Susamlı Sandviç Ekmeği 4X110 G



Uno Gurme Hamburger Ekmeği 4X110 G



Uno Premıum Susamlı Hamburger Ekmeği 4Lü 340G



Uno Gurme Sandviç Ekmeği 4'lü 300G







MİGROS MARKETLER İNİDİRMLİ ÜRÜNLER TAM LİSTE