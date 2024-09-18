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Ayvalık'ta Zeytin Hasadı Sezonu Başladı

Ayvalık'ta zeytin hasadı başladı. Bu yıl verim artışı bekleniyor, üreticiler memnun.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 17:56
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 17:59
Ayvalık'ta Zeytin Hasadı Sezonu Başladı

Ayvalık'ta Zeytin Hasadı Geleneği Devam Ediyor

Türkiye'nin önde gelen zeytin üretim merkezlerinden biri olan Ayvalık'ta, bu yıl zeytin hasadı başladı. Coğrafi işarete sahip zeytinyağı ile tanınan Balıkesir'in bu güzel ilçesinde, hasat etkinliği beraberinde coşku getirdi.

Etkinlikte Üreticiler Ortak Sevinç Yaşadı

Balıkesir Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Kürlek ev sahipliğinde gerçekleşen programda, toplanan zeytinler hemen sıkılarak zeytinyağına dönüştürüldü. Bu yıl zeytin üretiminde önemli bir artış bekleniyor.

Vali Ustaoğlu'ndan Müjdeli Açıklama

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, geçen yıla göre zeytin üretimindeki %65 oranındaki artışın çiftçilere yansımasının sevindirici olduğunu belirtti. Ustaoğlu, "Bu yıl zeytin sezonu rekor kırabilir, tüm üreticilere bereketli bir sezon diliyorum." dedi.

AK Parti'den Tarıma Destek Vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, tarımı destekleme konusundaki yenilikleri ve teşvikleri aktardı. Uygur, "Hükümet olarak, çiftçilerimizin ürettiklerinin karşılığını alması için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rekolte ve İhracat Beklentileri

Kürlek, bu sene zeytinyağı rekoltesinin 400 bin ton seviyelerinde olmasını beklediklerini belirtti. "Geçen yıl bu rakam 200 bin tondu. Umarız, ürettiğimiz yağlar dış piyasada katma değerli bir şekilde yer bulur." şeklinde konuştu.

Kamu ve Yerel İdarenin Desteği

Etkinliğe, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mesut Ergin ve İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan gibi isimler de katılarak, zeytin üreticilerine destek verdiler.

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden, zeytinyağıyla coğrafi işarete sahip Balıkesir'in...

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden, zeytinyağıyla coğrafi işarete sahip Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hasat başladı.

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden, zeytinyağıyla coğrafi işarete sahip Balıkesir'in...

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden, zeytinyağıyla coğrafi işarete sahip Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hasat başladı.

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden, zeytinyağıyla coğrafi işarete sahip Balıkesir'in...

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden, zeytinyağıyla coğrafi işarete sahip Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hasat başladı.

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden, zeytinyağıyla coğrafi işarete sahip Balıkesir'in...

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden, zeytinyağıyla coğrafi işarete sahip Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hasat başladı.

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