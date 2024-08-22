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BAE, Aranan İtalyan Vatandaşı Danilo Coppola'yı İade Etti

BAE, mali suçlardan hüküm giymiş Danilo Coppola'yı İtalya'ya iade etti. İkili anlaşma sonrası gerçekleşen teslimat, iki ülke arasındaki işbirliğini gösteriyor.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 14:51
BAE, Aranan İtalyan Vatandaşı Danilo Coppola'yı İade Etti

BAE, Danilo Coppola'yı İtalya'ya Teslim Etti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), aranan mali suçlu Danilo Coppola'yı resmi talep üzerine İtalya'ya iade etti. BAE Adalet Bakanı Abdullah bin Sultan bin Avad Al Nuaymi ile İtalya Adalet Bakanı Carlo Nordio arasında imzalanan ikili iade anlaşması doğrultusunda bu karar verildi.

İade Süreci ve Sonrası

BAE'nin resmi haber ajansı WAM'a göre, iki bakan iade işleminin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Coppola'nın İtalya'ya teslim edilmesi, BAE ile İtalya'nın güçlü işbirliğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Coppola, 6 Aralık 2023 tarihinde BAE'de bir alışveriş merkezinde yakalandı. 18 ay boyunca burada yaşayan Coppola, 9 Aralık 2023'te serbest bırakıldı; ancak bu durum uzun sürmedi ve kendisi 12 Aralık 2023'te Interpol tutuklama emri ile tekrar gözaltına alındı.

Coppola'nın Geçmişi

İtalyan vatandaşı Danilo Coppola, 2022 yılında İtalya Yüksek Mahkemesi tarafından üç ayrı hileli iflas suçlaması nedeniyle 6 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Coppola, daha önce hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarılması ve İsviçreli yetkililerin iade talebini reddetmesiyle gündeme gelmişti. Serbest kaldıktan sonra sosyal medya üzerinden masum olduğunu savunan Coppola, İtalyan hukuk sistemine eleştirilerde bulundu.

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