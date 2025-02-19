BAE Systems, Avrupa'da Artan Askeri Harcamalarla Rekor Sipariş Aldı

Askeri Harcamalar Artıyor

İngiltere'nin en büyük silah üreticisi BAE Systems, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında Avrupa genelinde savunma bütçelerinin artmasıyla birlikte rekor seviyelerde sipariş aldığını duyurdu.

Finansal Performans Raporu

Şirket, 2024 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, BAE Systems'in gelirleri, 2023 yılına göre %14 artarak 28,33 milyar sterlin seviyesine ulaştı. Aynı dönem için düzeltilmiş faiz ve vergi öncesi kar (FAVÖK) ise 3,01 milyar sterlin ile %14'lük bir artış gösterdi.

Hisse başına karı ise 62,2 sterlinden 68,5 sterline yükseldi. Geçtiğimiz yıl 33,7 milyar sterlin değerinde yeni sipariş alan BAE Systems, mevcut birikmiş siparişlerinin toplamını da 77,8 milyar sterlin'e çıkararak 8 milyar sterlinlik bir artış sağladı.

Yüksek Taleple Karşılaşan Ürünler

Rusya-Ukrayna Savaşı sürecinden faydalanarak sipariş sayılarını artıran BAE Systems, savunma harcamalarındaki artış nedeniyle savaş uçağı, denizaltı ve fırkateyn siparişlerinde yüksek talep ile karşı karşıya kaldı. Şirket, bu yıl için satışlarının %9 ve karının %8 artacağını öngörüyor.