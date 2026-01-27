Bafra Ovası'nda 570 Dekar Marul: Fiyat Düşüşü Üreticiyi Zorluyor

Yayın Tarihi: 27.01.2026 16:54
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 17:07
Üreticinin açıklamaları ve iklim etkisi

Samsun’un Bafra ilçesinde 570 dekar alanda yapılan marul üretiminde, fiyatların geçen yıla göre düşmesi üreticileri zor durumda bıraktı.

Bafra Sebze Üreticiler Birliği Başkanı Adem Aşçı, marul ekim alanlarında geçen yıla göre önemli bir değişiklik olmadığını ancak fiyatların ciddi oranda gerilediğini söyledi. Hava şartlarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirten Aşçı, ocak ayında montsuz, kazakla marul kestiklerini ifade etti.

Adem Aşçı, fiyatlardaki düşüşe dikkati çekerek şunları aktardı:

"Bu sene marulun kök fiyatı tarlada 10 ile 15 lira arasında değişiyor. Biz üretici olarak 13-15 lira bandında veriyoruz ancak manavlarda fiyatlar 30-35 hatta 40 liraya kadar çıkıyor. Şu anki fiyatlar maliyetimizi kurtarmıyor. Tarlada ziyan olmasın diye kesmek zorunda kalıyoruz"

Maliyetlerin yüksek olduğuna vurgu yapan Aşçı, Bafra’da marul üretiminin açık alanda yapıldığını belirterek, üretimin avantajlarını şöyle anlattı:

"Açık alanda ürettiğimiz için marulun dayanıklılığı ve raf ömrü uzun oluyor. Tezgahta uzun süre tazeliğini koruyor. Aroması ve lezzeti çok güzel. Karakışı yediği için yeşilliğini ve özelliğini hiç kaybetmedi"

Üreticiler, fiyatların maliyeti karşılamaması nedeniyle ürünlerini tarlada zarar etmemek için erken kestiklerini ve piyasadaki fiyat dengesizliğinin sürdürülebilir üretimi tehdit ettiğini vurguluyor.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

