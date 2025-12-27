Mersin'e Lojistik Merkezi Kuruluyor: Odak Çalışmaları Hızlandı

Mersin'e lojistik merkez kurulması kararı resmileşiyor

Türkiye'nin lojistik başkenti olarak anılan Mersin için uzun süredir gündemde olan lojistik merkez kurma çalışmaları somut adımlarla ilerliyor. Odak kur çalışmalarıyla sektör temsilcileri ortak akılla hareket ederek büyümenin planlı şekilde yönetilmesini ve katma değere dönüştürülmesini hedefliyor.

Toplantı ayrıntıları ve katılımcılar

Odak Mersin Lojistik Çalışma Kurulu aylık toplantısı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Atölye1886'da gerçekleştirildi. Toplantı, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır moderatörlüğünde yapıldı. Toplantıya Yönetim Kurulu Üyesi Murat Aktoğ, Meclis Başkan Yardımcısı Ahmet Aktaş ile birlikte Mersin Limanı, Çukurova Havalimanı, Mersin Deniz Ticaret Odası, Mersin Ticaret Borsası temsilcileri, akademisyenler ve sektör paydaşları katıldı.

Gündem: Lojistik merkez kurulması

Toplantının ana gündemini, Mersin'in öncelikli talepleri arasında yer alan lojistik merkez kurulması oluşturdu. Yapılan değerlendirmelerde, bugüne kadar yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekilerek sürecin daha güçlü bir irade ve kararlılıkla sahiplenilmesi gerektiği vurgulandı.

Katılımcılar, güçlü limanı, havalimanı, kara ve demiryolu bağlantılarıyla stratejik bir konuma sahip olan Mersin'de lojistik merkez kurulmasının ertelenemez bir ihtiyaç olduğu konusunda görüş birliğine vardı. Lojistik merkezin hayata geçirilmesiyle kentin lojistik kapasitesinin artacağı, maliyetlerin düşeceği ve Mersin'in ulusal ve uluslararası rekabette daha güçlü bir konuma ulaşacağı ifade edildi.

MTSO Başkanı Çakır'ın değerlendirmesi

Toplantı sonunda değerlendirmelerde bulunan MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, bakanlık tarafından açıklanan 4 sanayi koridorunun Mersin'de kesiştiğini hatırlatarak hızlı tren ve güçlü liman bağlantılarının kente büyük avantaj sağladığını belirtti. Çakır, Mersin'in coğrafi konumu ve gücüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Biz istesek de istemesek de coğrafi konumu ve gücüyle Mersin lojistikte büyüyecek. Bizim hedefimiz bir araya gelip bu gelişime doğru yönü verebilmek. Bu nedenle kentin tüm dinamiklerinin bir arada bulunması çok önemli. Mersin lojistiğinin 2050-2075 yılını birlikte planlamalı, doğru bir yol haritası oluşturmalıyız

Toplantıda elde edilen mutabakatın ardından, lojistik merkez projesinin ilerleyen dönemde ilgili kurumlar ve özel sektör iş birliğiyle hızlandırılması bekleniyor.

