Yıldırım Filyos'a Ulaştı: Türkiye'nin Yeni Derin Deniz Sondaj Gemisi Karadeniz'de

Güney Kore'de inşa edilen Yıldırım sondaj gemisi İstanbul Boğazı geçişini tamamlayıp Filyos Limanı'na ulaştı; Nisan'da Karadeniz'de operasyonel olacak.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 14:24
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 14:24
Türkiye'nin enerji filosuna katılan en yeni ve modern üyelerinden biri olan Yıldırım derin deniz sondaj gemisi, İstanbul Boğazı geçişini tamamlayarak Filyos Limanı'na ulaştı. Sabah saatlerinde limana varan dev gemi, kule montajı ve teknik hazırlıkların ardından Karadeniz'in derin sularında göreve başlayacak.

Boğaz geçişi ve teknik hazırlık

Güney Kore'deki inşasının ardından Mersin Taşucu'na ulaşan ve adını bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği Yıldırım, Boğaz köprülerinin altından geçebilmek için kulesi demonte edilmiş halde Karadeniz'e açıldı.

228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip olan Yıldırım sondaj gemisi Filyos Limanı'nda sökülen sondaj kulesinin yeniden birleştirilme işlemlerine tabi tutulacak. Yaklaşık 200 personele ev sahipliği yapan ve helikopter pisti ile donatılan gemi, planlamaya göre Nisan ayında operasyonel hale gelerek sondaj faaliyetlerine başlayacak.

Karadeniz'de 5'li devler ligi

Yıldırım'ın envantere girmesiyle birlikte Türkiye'nin Karadeniz'deki derin deniz sondaj gemisi sayısı 5'e yükseldi. Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han gemilerinin ardından Yıldırım'ın da bölgeye gelişiyle Türkiye, enerji bağımsızlığı yolunda stratejik bir adım daha atmış olacak.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları