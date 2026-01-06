Gümüşhane, 2025'te Doğu Karadeniz'de İhracatını En Çok Artıran İl Oldu

Veriler ve sıralama

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin 2025 yılı ihracat verilerine göre Trabzon, 1 milyar 73 milyon 654 bin dolar ile bölge liderliğini sürdürdü. Bunu 203 milyon 577 bin dolar ile Rize, 106 milyon 789 bin dolar ile Gümüşhane ve 74 milyon 889 bin dolar ile Artvin izledi.

Ancak ihracat artış oranlarında tablo değişti. Gümüşhane, ihracatını %36 artırarak Doğu Karadeniz'de en yüksek artışı gerçekleştiren il oldu. Aynı dönemde Trabzon'da ihracat %21, Rize'de %15 ve Artvin'de %6 oranında düşüş gösterdi.

Gümüşhane ekonomisi ve sektör etkisi

TÜİK verilerine göre ekonomisi Türkiye'nin en küçük illeri arasında yer alan Gümüşhane'nin, bölge genelindeki düşüşe rağmen ihracatta yakaladığı bu ivme, ilin üretim ve dış ticaret potansiyelini ortaya koyuyor.

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, bu yükselişte madencilik sektörünün belirleyici olduğunu vurguladı.

'Elimizdeki veriler, Gümüşhane'nin 2025 yılı itibarıyla Karadeniz Bölgesi'nde ihracatını en fazla artıran il olduğunu ortaya koyuyor. 31 Aralık 2025 itibarıyla 106 milyon 789 bin dolarlık ihracata ulaşan ilimiz, 2024–2025 arasında ihracatını %36 artırarak bölgede bunu başaran tek il oldu. İhracatımızın yaklaşık %99'u madencilik, kalan kısmı ise orman ürünleri, hububat, bakliyat ile pestil-köme gibi yöresel ürünlerden oluşuyor. Gümüşhane'de çevreye ve insana duyarlı madencilikten taviz verilmeden üretim sürdürülüyor. İş dünyamız; madencilikten gıdaya kadar tüm sektörlerde üretim kapasitesini artırarak, ekonomisi küçük iller arasında yer alan Gümüşhane'de bu ihracat rakamlarını yakalayarak önemli bir başarı hikâyesi yazmıştır. Bu başarının mimarı olan özel sektör, üretim, istihdam ve ihracatın lokomotifidir ve ülke ekonomisinin vazgeçilmez gücüdür'

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ İLLERİ ARASINDA 2025 YILINDA İHRACATINI EN FAZLA ARTIRAN İL GÜMÜŞHANE OLURKEN, YÜZDE 36’LIK ARTIŞ BÖLGENİN EN DİKKAT ÇEKİCİ PERFORMANSI OLARAK KAYITLARA GEÇTİ.