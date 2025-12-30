BAKA Aralık Toplantısı Antalya'da: Yerel Kalkınma Hamlesi ve SoGreen gündemde

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Aralık Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Antalya Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantı, 2025 yılının son BAKA Yönetim Kurulu oturumu olarak yapıldı.

Vali Hulusi Şahin'in açılış konuşması

Toplantının açılışında konuşan Vali Hulusi Şahin, bölgenin kalkınma hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmaların değerlendirileceğini ve stratejik kararların ele alınacağını belirtti. Vali Şahin, "Toplantımızda, ajansımızın hâlihazırda yürütmekte olduğu güncel proje ve faaliyetlere ilişkin bilgileri müşahede edeceğiz. Bu çerçevede, bölgemizin ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınmasına katkı sunan çalışmaları ele alarak mevcut durumu değerlendireceğiz. Yerel Kalkınma Hamlesi Programı’nın 2025 yılı uygulama süreci gözden geçirilerek, 2026 yılında desteklenebilecek potansiyel yatırım konuları üzerinde değerlendirmelerde bulunulacak. Program kapsamında elde edilen çıktıların, bölgesel kalkınma hedeflerimizle uyumu ele alınacak ve gelecek döneme yönelik öncelikler belirlenecek" ifadelerini kullandı.

Yerel Kalkınma Hamlesi ve SoGreen değerlendirmesi

Vali Şahin, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı 2025 çağrısının başvuru sürecinin tamamlandığını ve değerlendirme aşamasına geçildiğini açıkladı. "Gelinen aşamada, Yerel Kalkınma Hamlesi’nin 2025 yılı çağrısı kapsamında aralık sonu itibarıyla nihai başvuru süreci tamamlanmış olup toplam 18 yatırım için fizibilite raporları hazırlanarak ajansımıza sunulmuştur. Yaklaşık 8,6 milyar TL toplam yatırım tutarı öngörüsü bulunan tekliflerin teknik değerlendirme safhası başlamış olup, bir sonraki toplantımızda yerel değerlendirme sürecini tamamlayarak merkezi komiteye göndermiş olacağız."

Toplantının gündeminde ayrıca SoGreen (Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş) Projesi kapsamında 2026 yılında uygulanması planlanan destek programına ilişkin değerlendirmeler yer aldı. Bu destek mekanizmasıyla, sosyal kapsayıcılığı gözeten ve çevresel sürdürülebilirliği esas alan yatırımların teşvik edilmesi hedefleniyor.

Kapanış ve katılımcılar

Vali Şahin, bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak her kararın ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla Batı Akdeniz’i daha güçlü bir geleceğe taşıyacağına inandığını belirterek, alınacak kararların üç il için hayırlı olmasını diledi. Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesiyle sona erdi.

Toplantıya katılanlar arasında BAKA Dönem Başkanı Antalya Valisi Hulusi Şahin, Başkan Vekili Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Isparta Valisi Abdullah Erin, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, Burdur İl Genel Meclisi Başkanı Levent Tokmaker, Isparta İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler ve BAKA uzmanları yer aldı.

