Soma Cenkyeri’ne 20 Milyon Euro’luk İçme Suyu ve Kanalizasyon Yatırımı

Soma Cenkyeri’ne 20 Milyon Euro’luk Altyapı Yatırımı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Dünya Bankası ve İller Bankası iş birliğiyle yürütülen İklim ve Afete Dayanıklı Şehirler Projesi kapsamında Soma ilçesi Cenkyeri Mahallesi için kapsamlı bir altyapı hamlesi başlatıyor. Proje, toplam 20 milyon euroluk bütçe ile Cenkyeri’ne modern içme suyu ve kanalizasyon şebekesi kazandırmayı hedefliyor.

Projenin kapsamı ve hedefleri

MASKİ tarafından hazırlıkları tamamlanan Soma Cenkyeri İçme Suyu ve Kanalizasyon Hattı Şebekesi Projesi ile mahalleye sağlıklı ve dayanıklı bir altyapı sağlanacak. Proje kapsamında yaklaşık 20 kilometre içme suyu ve 20 kilometre kanalizasyon hattı döşenmesi planlanıyor. Yeni kanalizasyon hatları, Soma Atıksu Arıtma Tesisine yönlendirilecek.

Katılım toplantısı ve yerel destek

Proje hazırlıkları kapsamında mahallede halkın katılım toplantısı yapıldı. Toplantıya Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Bircan Kaynak, Projeler Daire Başkanı Hami Berk Yakıcı, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantıda proje hakkında bilgi verilirken, vatandaşların görüş ve önerileri alındı.

Finansman ve takvim

Projeye ilişkin kredi onayının 2026 yılı Ocak ayında Dünya Bankası tarafından alınması bekleniyor. Kredi onayının ardından sözleşme süreci tamamlanacak, inşaat ve müşavir firma ihaleleri gerçekleştirilecek ve 2026 yılı içinde ilk kepçenin vurulması hedefleniyor.

Yetkililerin açıklamaları

Bircan Kaynak, projeyi anlatarak, "İklim ve Afete Dayanıklı Şehirler Projesi kapsamında Manisa Merkez Ana İsale Hattı, Saruhanlı Hacırahmanlı İçme Suyu ve Kanalizasyon Hattı ile Soma Cenkyeri İçme Suyu ve Kanalizasyon Hattı olmak üzere üç önemli proje bulunuyor. Bu projeler için toplam 20 milyon euroluk kredi ayrıldı. Cenkyeri’nde yaklaşık 20 kilometre içme suyu, 20 kilometre de kanalizasyon hattı döşemeyi planlıyoruz. Kanalizasyon suları Soma Atıksu Arıtma Tesisi’ne yönlendirilecek. Vatandaşlarımıza sağlıklı su ve sağlıklı bir kanalizasyon sistemi kazandıracağız" dedi.

Sercan Okur ise Cenkyeri’nin uzun yıllardır süren altyapı sorunlarına dikkati çekerek, "Musluklardan çamurlu su geliyordu. Vatandaşlarımızın yaşadığı bu sorunu defalarca yetkililere ilettik. Bugün artık çözüm noktasında somut bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Projenin tamamlanmasıyla birlikte uzun yıllar altyapı ve içme suyu problemi yaşanmayacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’ya katkıları ve duyarlılığı için teşekkür ediyorum. Sorunları teker teker çözmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Mükerrem Kaya, mahalle muhtarı olarak projenin mahalle için önemini vurguladı: "İçme suyu ve kanalizasyon şebekesi çok eski. Şebekeden akan sular kirli, içilemiyor. Kanalizasyon yok, foseptik çukurlarıyla uğraşıyoruz. Vatandaşlarımız bu durumdan ciddi şekilde şikâyetçiydi. 2014’ten bu yana beklediğimiz bir projeydi. Bugün bu noktaya gelinmesinde emeği geçen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu ve Soma Belediye Başkanımız Sercan Okur’a teşekkür ediyorum. İnşallah mahallemize hayırlı olur."

Bölgesel etkiler

İklim ve Afete Dayanıklı Şehirler Projesi kapsamında ayrıca Manisa il merkezine yeni içme suyu isale ve terfi hatları ile depolar yapılması, Saruhanlı ilçesi Hacırahmanlı Mahallesi’nde ise ilk kez kanalizasyon altyapısı inşa edilmesi planlanıyor. Projelerin tamamlanmasıyla bölgenin yaşam kalitesi ve çevre sağlığında önemli bir iyileşme hedefleniyor.

