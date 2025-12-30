Artaş Holding lansman kampanyasını 5 Ocak’a kadar uzattı

Artaş Holding, satışa sunduğu üç yeni projeye gelen yoğun ilgi nedeniyle lansman kampanyasını 5 Ocak'a kadar uzattığını açıkladı. Anadolu ve Avrupa yakalarında konumlanan projeler, yatırımcılar ve alıcılar için öne çıkan seçenekler sunuyor.

Avrupa Residence Şişli-2

Avrupa Residence Şişli-2, Şişli'de 6 konut blokundan oluşan bir proje olarak tasarlandı. Projede bölgenin ticari dinamizmini destekleyen mağaza alanlarının yanı sıra aileler için özel bir kreş yer alıyor. 1+1’den 3+1’e farklı daire alternatifleri sunan proje, Mecidiyeköy metro ve metrobüs hatlarına yürüme mesafesinde bulunuyor. Projenin; Mecidiyeköy, Levent, Zincirlikuyu ve Maslak gibi iş merkezlerine ve Beşiktaş İskelesi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne hızlı erişim avantajı bulunduğu belirtiliyor.

Avrupa Konutları Güneşli

Avrupa Konutları Güneşli, Güneşli’de hayata geçirilen ve 1+1’den 4+1’e uzanan toplam 1.556 konuttan oluşan büyük bir proje. Projede ayrıca 24 ticari ünite bulunuyor. 72.148 metrekarelik arsa üzerinde yer alan proje, yaklaşık 345.000 metrekarelik inşaat alanıyla bölgenin en büyük projelerinden biri olma özelliği taşıyor. Yansıma havuzlarıyla çevrili verandalı ve bahçeli daireler, kapalı yüzme havuzu, spor alanları, yürüyüş parkurları ve çocuk oyun alanları gibi sosyal donatılara sahip proje; Basın Ekspres Yolu, E5 ve TEM otoyollarına yakın konumda yer alıyor. Ayrıca proje, eğitim kurumları, sağlık merkezleri, ticari alanlar ve alışveriş merkezlerine yakın olup İkitelli-Ataköy metro hattına da yakındır.

Avrupa Residence Oryapark

Avrupa Residence Oryapark, Anadolu Yakası Yamanevler bölgesinde konumlanan ve konut, ofis ile cadde mağazalarını bir arada sunan bir proje. 1+1 ve 2+1 tiplerinde toplam 317 rezidanstan oluşan projede, Yamanevler ve Çakmak metro istasyonlarına yakın bir konum sağlanıyor. Proje, eğitim kurumları, alışveriş merkezleri, sağlık tesisleri ve ana ulaşım akslarına yakınlığıyla dikkat çekiyor. Ayrıca proje 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 6 kilometre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ise 7 kilometre mesafede konumlanıyor. İki blok halinde (22 ve 34 kat) tasarlanan projede bloklara doğrudan bağlantılı kapalı otopark alanları da bulunuyor.

Teslim takvimi: Avrupa Residence Şişli-2 ve Avrupa Konutları Güneşli projeleri 2027'de; Avrupa Residence Oryapark projesi 2026'da teslim edilecek.

ARTAŞ HOLDİNG, SATIŞA SUNDUĞU 3 YENİ PROJESİNDE GELEN YOĞUN İLGİ ÜZERİNE LANSMAN KAMPANYASINI 5 OCAK'A KADAR UZATTIĞINI DUYURDU.