Novo Nordisk: Doktoruna Danış, Sağlığına Kavuş Obezite Kampanyası

Novo Nordisk, obezite farkındalığı için 'Doktoruna Danış, Sağlığına Kavuş' kampanyasını başlattı

Novo Nordisk Türkiye, obezitenin hekime başvurularak tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğuna dikkat çekmek amacıyla Doktoruna Danış, Sağlığına Kavuş isimli farkındalık kampanyasını yürürlüğe koydu. Kampanya, kilo yönetiminde bireysel çabaların ötesinde, obezitenin karmaşık biyolojisini bilen hekimlere danışılması çağrısını öne çıkarıyor.

Kampanyanın amacı

Kampanya, obezitenin yalnızca bir kilo ve irade sorunu olmadığını; aksine ciddi, kronik ve tedavi gerektiren bir sağlık sorunu olduğunu vurgulayarak toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor. Novo Nordisk, bu yaklaşımla obezitenin medikal değerlendirme ve uzun soluklu takibi gerektirdiğini öne sürüyor.

Kilovesaglik.com ile bilimsel bilgilendirme

Kampanya kapsamında yönlendirme yapılan kilovesaglik.com platformu, obezite ve fazla kilonun nedenleri, sağlık riskleri ve tedavi yaklaşımlarına dair güncel ve kanıta dayalı içerikler sunuyor. Site, halkı güvenilir bilgiyle buluşturmayı amaçlayan ana bilgi kaynağı olarak gösteriliyor.

Obezite verileri dünya ve Türkiye ölçeğinde alarm veriyor

Bundan 30 yıl önce Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından hastalık olarak tanımlanan obezite, bugün kalp-damar hastalıkları, tip 2 diyabet, bazı kanser türleri ile kas-iskelet ve ruh sağlığı sorunları dahil 200’den fazla hastalıkla ilişkili kabul ediliyor. Dünya genelinde obezite görülme sıklığı hızla artarken, Türkiye de bu eğilimden ciddi şekilde etkileniyor: Türkiye’de yetişkin her 3 kişiden 1’i obeziteyle, 1’i ise fazla kiloyla yaşıyor; yetişkin nüfusun yarıdan fazlası fazla kilolu ya da obez durumda.

Hekime başvurma oranları ve uzman görüşü

Araştırmalar, obezite veya fazla kilo ile yaşayan birçok kişinin diyet, egzersiz ve bitkisel takviyeler gibi kendi çözümlerine yöneldiğini, ancak etkili kilo yönetimi için hekime danışanların oranının düşük kaldığını gösteriyor. Bu durum, başarısız kilo verme girişimlerine ve obeziteye bağlı hastalıkların ilerlemesine yol açabiliyor. Uzmanlar, obezitenin yalnızca yaşam tarzı değişiklikleriyle çözülemeyecek derece karmaşık biyolojik mekanizmalara dayandığını belirtiyor.

Prof. Dr. Hasan Aydın konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Obeziteyi yalnızca alınan ve harcanan kalori üzerinden açıklamak bugün için yetersizdir. Açlık ve tokluk sinyalleri, hormonlar, genetik yatkınlık gibi birçok biyolojik mekanizmanın yanı sıra psikolojik ve çevresel birçok faktör kilo kontrolünde belirleyici rol oynamakta. Bu nedenle obezite, bireyin iradesiyle kısa sürede çözülebilecek bir durum olmaktan çıkıyor. Eşlik eden hastalıkların ve hasta öyküsünün değerlendirilmesiyle birlikte hekim kontrolünde uygulanacak medikal tedaviyi içeren uzun soluklu bir takip gerektiriyor. Erken dönemde başvurulan profesyonel destek hem kilo yönetiminde başarıyı artırıyor hem de obeziteyle ilişkili diyabet, hipertansiyon ve kalp-damar hastalıklarının önlenmesinde kritik rol oynuyor.”

Novo Nordisk'in bakışı

Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürü Bike Başaklar kampanyayla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Novo Nordisk olarak 100 yılı aşkın süredir diyabet ve obezite alanlarına odaklanan, ’daha sağlıklı bir gelecek’ vizyonumuz ve vakıf şirketi olma özelliğimizle uzun vadeli toplumsal değer oluşturmayı amaçlayan bir sağlık şirketiyiz. Yaklaşık 20 yıl önce, obezitenin yalnızca yaşam tarzı tercihlerinden ibaret olmadığını, arkasında karmaşık ve güçlü bir biyoloji bulunduğunu bilimin rehberliğinde ortaya koyarak, bu alanda sorumluluk almaya karar verdik. Obeziteyi kronik ve ciddi bir hastalık olarak ele alan bu yaklaşımla, bugün obezite tedavisinde bilimsel dönüşümün öncülerinden biri olmaktan gurur duyuyoruz. ‘Doktoruna Danış, Sağlığına Kavuş’ kampanyamızla obezitenin bireylerin hekim desteği almadan çözülemeyecek bir sağlık sorunu olduğuna ve sağlığa kavuşmak için doktora danışılması gerektiğine dikkat çekiyoruz.”

Kampanya uygulamaları ve erişim

Kampanya, influencer iş birlikleriyle dijital mecralarda; outdoor uygulamalarla spor salonları, alışveriş merkezleri ve metro ekranlarında çok kanallı bir iletişim stratejisiyle yürütülüyor. Şirket, bu yaklaşımla Türkiye genelinde obezite ve tedavisi hakkında farkındalığı artırmayı hedefliyor. Detaylı bilgiye kilovesaglik.com üzerinden ulaşılabiliyor.

