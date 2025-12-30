DOLAR
Başyazıcıoğlu: 50 MW GES yatırımıyla yeşil dönüşüm

Başyazıcıoğlu Holding, 50 MW'lık GES yatırımıyla 2025 hedefi doğrultusunda yıllık 42,5 milyon kWh üretime ulaşarak fabrikalarının yaklaşık %96'sını yenilenebilirle karşılamayı amaçlıyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 16:12
Başyazıcıoğlu Holding, enerji alanındaki stratejik dönüşümünü hızlandırarak toplam 50 MW büyüklüğündeki Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırım bütçesini kamuoyuyla paylaştı. Holdingin hedefi, hem maliyetleri düşürmek hem de karbon ayak izini azaltarak küresel rekabette güçlü konum almak.

Almer Tekstil: Yenilenebilir enerji vizyonunun somut örneği

Holdingin sanayi iştiraklerinden Almer Tekstil, grubun yenilenebilir enerji dönüşümünün öncü projelerini barındırıyor. Şükrü Tamer Başyazıcıoğlu, holdingin enerji vizyonunu ve yatırımların geldiği noktayı şöyle özetledi:

’’50 MW’lık GES yatırımla yeşil dönüşüme katkı sağlıyoruz’’

Mevcut projeler ve saha çıktıları

Şirket, 2022'de başlayan GES çalışmalarının ilk sonuçlarını açıklarken, Ekim 2022 ve Ağustos 2024'te devreye alınan projelerin üretim katkılarını paylaştı:

"2022 yılında başladığımız GES yatırımlarımızın ilk çıktısını Ekim 2022’de aldık. Devreye aldığımız 4,2 MW gücündeki GES projemizle yıllık 5,25 milyon kWh elektrik üretimine ulaştık. Bununla yetinmedik; Ağustos 2024’te devreye alınan 4,3 MW gücündeki arazi GES tesisimizle birlikte yıllık 5,6 milyon kWh ek üretim sağladık"

Bu yatırımların yanı sıra holdingin enerji stratejisini ve finansal boyutunu vurgulayan diğer önemli açıklama şu şekildedir:

"Sanayicinin gündemi değişti. Artık yalnızca ne kadar ürettiğiniz değil, o üretimi hangi enerjiyle yaptığınız belirleyici. Başyazıcıoğlu Holding olarak, enerji alanındaki 150 milyon dolarlık yatırım vizyonumuz doğrultusunda, iştirakimiz Almer Tekstil özelinde başlattığımız bu dönüşümle enerjide dışa bağımlılığı minimize etmeyi ve kendi kendine yeten bir ekosistem kurmayı hedefledik"

2025 hedefleri: Büyük ölçekli projeler ve kapasite artışı

Holding, kısa vadede fabrikalarının elektrik ihtiyacının büyük bir kısmını yenilenebilir kaynaklarla karşılamayı amaçlıyor. Devam eden projeler hakkında verilen bilgiler şunlardır:

"Şu anda yürüttüğümüz iki kritik projemiz daha bulunuyor. Mimar Sinan OSB’deki fabrikamızın çatısına 1,8 MW kapasiteli yeni bir GES kuruyoruz. Bunun yanında, Türkiye’nin güneş enerjisi açısından en stratejik bölgelerinden biri olan Konya Karapınar’da sahada 15,7 MW gücünde büyük ölçekli bir GES yatırımımız devam ediyor."

Başyazıcıoğlu, bu projelerin tamamlanmasıyla holdingin yıllık toplam 42,5 milyon kWh üretim kapasitesine ulaşacağını ve bunun fabrikaların elektrik ihtiyacının yaklaşık %96'sını karşılayacağını belirtti:

"Bu üretim hacmi, fabrikalarımızın elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 96’sını karşılayacak. Mahsuplaşma sonrası enerji faturalarımızda ciddi düşüşler yaşayacağız. Bu durum, hem maliyet avantajı hem de küresel rekabette güçlü bir pozisyon anlamına geliyor"

Yeni yatırımlar ve yaygınlaştırma planı

Almer Tekstil'de elde edilen sonuçların, grup genelinde bir model oluşturduğunu vurgulayan Başyazıcıoğlu, enerji arz güvenliğini sağlamak ve yeşil dönüşümü tüm iş kollarına yaymak için yeni fizibilite çalışmalarının sürdüğünü açıkladı:

"Enerji sektörü son derece dinamik bir alan. Almer Tekstil’de ulaştığımız bu seviye, grubumuz için önemli bir referans niteliğinde. Enerjide arz güvenliğini sağlamak ve yeşil dönüşümü holdingin tüm faaliyet alanlarına yaymak amacıyla yeni fizibilite çalışmalarımız ve yatırım planlarımız üzerinde çalışıyoruz. Geleceğin sanayisi, enerjisini doğadan alanların olacak."

Sonuç olarak Başyazıcıoğlu Holding, mevcut GES projeleri ve planlanan yatırımlarla hem enerji maliyetlerini azaltmayı hem de sürdürülebilir üretim anlayışını kurumsal stratejisinin merkezine yerleştirmeyi hedefliyor.

