ATP Capital, Menulux yatırımını tamamladı: Bulut tabanlı POS'a stratejik adım

ATP Capital, Menulux yatırımını tamamladı

ATP Capital Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATP Capital), daha önce ilan ettiği Menulux Yazılım A.Ş. yatırımını tamamladı. Gerçekleştirilen işlem kapsamında ATP Capital, konuk ağırlama sektörüne yönelik bulut tabanlı POS çözümleri geliştiren Menulux’ün ilk etapta yüzde 10 oranındaki paylarının sahibi oldu. Yatırım sözleşmesi çerçevesinde; yazılım şirketinin tanımlanan kriterleri karşılaması halinde, ayrıca ATP Capital’in şirketteki payların tamamına sahip olma hakkı da bulunuyor. Bu performansa dayalı yapı, yatırımın uzun vadeli ve büyüme odaklı stratejik niteliğini vurguluyor.

Yatırımın detayları

Açıklamada, Menulux yatırımının şirketin restoran teknolojileri ekosistemini tamamlayıcı nitelikte olduğu belirtildi. Menulux; büyük ölçekli zincirler ve kurumsal işletmelere yönelik geliştirdiği kapsamlı restoran yönetim çözümü Zenia ile kompleks operasyonel ihtiyaçlara yanıt verirken, aynı zamanda orta ölçekli zincirler ve farklı servis modellerine sahip konuk ağırlama ile perakende işletmeleri için ölçeklenebilir bulut tabanlı POS çözümleri sunuyor.

Farklı ölçeklere hitap eden ürün stratejisi

Bulut tabanlı restoran yazılımları ve POS çözümleri, hızlı devreye alınabilmeleri ve esnek, ölçeklenebilir yapıları sayesinde büyüme hedefindeki işletmeler tarafından giderek daha fazla tercih ediliyor. Bu eğilim, SaaS tabanlı çözümleri restoran teknolojileri pazarının en dinamik büyüme alanlarından biri haline getiriyor. Restoran işletmeciliğinin parçalı yapısı göz önüne alındığında, Menulux’ün hızlı yaygınlaşma potansiyeli taşıyan bir konumda olduğu vurgulanıyor. Yatırım, Zenia’nın hedeflediği müşteri segmentinin yanı sıra şirketin farklı ölçeklerdeki işletmelere uçtan uca teknoloji sunma kapasitesini güçlendiriyor.

Uluslararası ölçeklenebilirlik ve büyüme potansiyeli

Açıklamada, dijital restoran çözümlerine artan talebin özellikle gelişmekte olan pazarlarda yazılım tabanlı platformlara ilgiyi artırdığı ve bunun Menulux’ün hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda büyüme potansiyelini desteklediği ifade edildi. Şirket, Menulux yatırımıyla restoran teknolojileri alanındaki stratejik konumunu güçlendirirken, teknoloji odaklı sektörlerde ölçeklenebilir ve uzun vadeli değer oluşturma hedefi doğrultusunda portföyünü disiplinli bir yaklaşımla geliştirmeye devam edecek.

"Uzun vadeli değer oluşturmaya odaklanıyoruz"

ATP Capital CEO’su Alp Can Gökdeniz, yatırımın tamamlanmasına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Şirket olarak yatırım kararlarımızı, yapısal büyüme potansiyeli yüksek olan sektörler ve ölçeklenebilir iş modelleri üzerine inşa ediyoruz. Restoran teknolojileri, önümüzdeki yıllarda küresel ölçekte en hızlı dönüşüm yaşayacak dikeylerden biri. Menulux yatırımıyla şirketimiz, bu dönüşümün doğru segmentinde ve doğru zamanda konumlanıyor. Pazardaki asıl değer, yalnızca teknoloji üretmekten değil; ölçeklenebilir, tekrarlanabilir ve farklı pazarlara hızla uyum sağlayabilen iş modelleri kurmaktan geçiyor. Yazılım şirketi, bulut tabanlı mimarisi ve SaaS modeliyle bu yaklaşımı güçlü biçimde temsil ediyor. Menulux’ün ölçeklenebilir yapısının, ATP Capital ekosisteminin teknoloji ve sektör deneyimiyle birleşerek sürdürülebilir bir büyüme oluşturacağına inanıyoruz. Stratejik yol haritamız doğrultusunda, yalnızca bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da gözeten yatırımlarla portföyümüzü geliştirmeyi sürdüreceğiz."

