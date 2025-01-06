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ABD'de Fabrika Siparişleri Kasım 2024'te Düşüş Gözlemlendi

Kasım 2024'te ABD fabrika siparişleri %0,4 oranında düştü; dayanıklı mal siparişleri azaldı, diğerleri ise arttı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 18:40
ABD'de Fabrika Siparişleri Kasım 2024'te Düşüş Gözlemlendi

ABD Fabrika Siparişlerinde Beklenmedik Düşüş

ABD'de fabrika siparişleri, Kasım 2024'te yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde bir düşüş sergiledi. ABD Ticaret Bakanlığı, söz konusu döneme ait verileri kamuoyuyla paylaştı.

Sipariş Tutarında Azalma

Açıklanan verilere göre, fabrika siparişlerinin tutarı Kasım 2024'te bir önceki aya kıyasla 586,1 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu, piyasa beklentilerinin aksine, %0,3'lük bir azalma beklenirken %0,4'lük bir düşüşü işaret ediyor.

Dayanıklı ve Dayanıksız Mallardaki Farklı Hareketler

Ekim 2024'te %0,5 artan fabrika siparişlerinin ardından gelen bu düşüş, özellikle dayanıklı mal siparişleri için %1,2'lik bir azalmanın kaydedilmesiyle dikkat çekiyor. Buna karşın, dayanıksız mallara yönelik siparişler yüzde 0,4 artış gösterdi.

Sanayi Sektörü Üzerindeki Etkiler

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün gelecekteki performansına dair önemli ipuçları sunuyor. Uzmanlar, bu verilerin yakın dönemdeki ekonomik durumu etkileyebileceğini belirtiyor.

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