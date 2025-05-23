Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Ekonomi Vurgusu: Büyüme ve Dezenflasyon Başarıları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Ekonomi Vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda bir konuşma gerçekleştirerek, geçen yıl Türkiye'nin büyümeyi başardığını ve dezenflasyon sürecini başarıyla başlattığını ifade etti. Yılmaz, bu başarıların öneminin küçümsenmeyecek derecede büyük olduğunu belirtti.

Orta Vadeli Program ve Hedefler

Yılmaz, Orta Vadeli Program'ın (OVP) eylül ayında güncelleneceğini aktararak, uyguladıkları programın dört temel amacını açıkladı:

1. Enflasyonu düşürmek ve fiyat istikrarını sağlamak;

2. Dengeli büyüme hedeflemek;

3. Sosyal refahı kalıcı hale getirmek;

4. 6 Şubat depremleri sonrası yeniden imar sürecine katkı sağlamak.

İhracat ve Cari Açık Verileri

Yılmaz, dış talep koşullarına rağmen ihracatta tarihi rekorlar kırıldığını ifade ederek, yıllıklandırılmış ihracatın 265 milyar doları bulduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin cari açığı geçmişte 60 milyar dolara yaklaşırken, geçen yıl 10 milyar dolar düzeyinde kapatıldığını ve şu anki yıllıklandırılmış cari açığın 12,6 milyar dolar olduğunu vurguladı.

Finansal Göstergeler ve Enflasyon

2024 Mayıs ayında enflasyonun %75.5'e kadar çıktığını söyleyen Yılmaz, hazirandan itibaren dezenflasyon sürecinin başlaması ile enflasyonun %37.9 seviyesine düştüğünü aktardı. Yılmaz, enflasyondaki gerilemenin devam edeceğini belirterek, yıl sonunda 20'li rakamlarla karşılaşılacağını öngördü.

Finansman Sağlama Stratejileri

Reel sektörden gelen taleplere duyarlı olduklarını belirten Yılmaz, önümüzdeki 3 yıl içinde Türkiye'ye uluslararası bankalardan sağlanacak kredi tutarının 41 milyar dolar seviyesinde olacağını duyurdu. Bu kredilerin özel sektör yatırımları için kullanılacağını da belirtti.

Geleceğe Dair Öngörüler

Yılmaz, Türkiye'nin istikrarlı bir büyüme içinde olması için gerekli adımların atılacağını bildirerek, önümüzdeki birkaç aylık süreçte farklı bir finansal ortam oluşacağına inandığını ifade etti. Yılmaz, Türkiye’yi istikrarlı ve sürdürülebilir büyüyen bir ülke haline getirmek için gerekli çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı.

Şuraya ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ve diğer bakanlar da katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde düzenlenen TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'na katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde düzenlenen TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'na katılarak konuşma yaptı.