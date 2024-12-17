Hazine, İki İhalede 18,6 Milyar Lira Borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı İki İhalede Borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki devlet tahvili ihalesi ile toplam 18 milyar 601,8 milyon lira borçlanma gerçekleştirdi. İlk ihalede, 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ihraç edildi.

İlk İhalede Faiz Oranları

Gerçekleştirilen ihalede, reel basit faiz yüzde 5,25, reel bileşik faiz ise yüzde 5,31 olarak belirlendi. Nominal teklifin 9 milyar 835 milyon lira olduğu bu ihalede, nominal satış 1 milyar 313 milyon lira ve net satış 1 milyar 232,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 7 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 5 milyar 386 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci İhalenin Detayları

İkinci ihalede ise, 10 yıl (3570 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. Bu ihalede basit faiz yüzde 28,69 ve bileşik faiz yüzde 30,74 olarak belirlendi.

Nominal teklifin 23 milyar 860 milyon lira olduğu bu ihalede, nominal satış 6 milyar 250 milyon lira, net satış ise 6 milyar 369,7 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamudan teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 541 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.

Böylelikle Hazine, iki ihale aracılığıyla toplamda 18 milyar 601,8 milyon lira borçlanmış oldu.