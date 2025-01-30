Bakan Bayraktar, Azerbaycan Ekonomi Bakanı ile Enerji İş Birliğini Gözden Geçirdi

Bakan Alparslan Bayraktar ve Azerbaycanlı Meslekdaşıyla Görüşme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve beraberindeki heyet ile doğal gaz başta olmak üzere devam eden enerji iş birliklerini değerlendirerek önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Bayraktar, resmi X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov ve heyetini bakanlıkta ağırladıklarını belirtti. Bayraktar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan ile enerji alanındaki ilişkilerimizi yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Sayın Cabbarov ile doğal gaz başta olmak üzere devam eden enerji iş birliklerimizi değerlendirdik. Yeni geliştirebileceğimiz projeler hakkında istişarede bulunduk.”

Bu görüşme, iki ülke arasındaki enerji ilişkilerinin daha da güçlenmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.