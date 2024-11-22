Bakan Bayraktar, Bulgar Mevkidaşı ile Avrupa'nın Enerji Tedarikini Görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bulgaristan Enerji Bakanı Vladimir Malinov ile Avrupa'nın enerji arz güvenliğini güçlendirmek amacıyla önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, elektrik ve doğal gaz enterkonneksiyon hatlarının kapasitelerinin artırılması üzerinde duruldu. Bayraktar, bu işbirliklerinin Avrupa'nın enerji ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynayacağını vurguladı.

Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımla, görüşmelerin detaylarını ve gelecekteki işbirliklerini takipçileriyle paylaştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.