Bakan Bayraktar'dan Alman Yatırımcılara Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Çağrısı

Alparslan Bayraktar'dan Almanya'ya Yatırım Çağrısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin 2035 yılına kadar yenilenebilir enerji alanında 100 milyar doları bulacak yatırım yapmayı hedeflediğini açıkladı. Bayraktar, bu süreçte Almanya'dan tecrübeli yatırımcıları ülkesine beklediğini ifade etti.

Enerji Talebi ve İthalat Durumu

Bakan Bayraktar, Berlin'de düzenlenen 6. Türk Alman Enerji Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin artan enerji talebini karşılamanın en önemli önceliklerden biri olduğunu belirtti. 2022’de Türkiye’nin enerji ithalatı 96,5 milyar doları buldu. Bayraktar, yatırımlar yaparak bu rakamı düşürmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Karbon Nötr Ekonomi Hedefi

Türkiye'nin 30 yıl içinde karbon nötr bir ekonomi olmayı hedeflediğini dile getiren Bayraktar, “Karbonizasyon hedefimiz enerjiyi baştan değiştirecek” dedi. Bu hedefin sanayi, tarım ve ulaşım dahil birçok alanı etkileyeceğini vurguladı.

Yenilenebilir Enerji Hedefleri

Bakan Bayraktar, Türkiye kurulmuş rüzgar ve güneş kapasitesinin 31 bin megavat olduğunu belirtti ve 2035 yılına kadar bu gücü 120 bin megavata ulaştırmayı planladıklarını söyledi. Ayrıca Türkiye’nin iletim şebekesine 28 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı müjdeledi.

Enerji Verimliliği ve Nükleer Enerji

Enerji verimliliği alanında, kamu ve özel sektör olarak 20 milyar dolarlık bir yatırım planlanıyor. Bayraktar, mevcut nükleer kapasitenin geliştirileceğini ve 2050 yılına kadar yaklaşık 20 bin megavatlık bir nükleer güce ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Enerji Dönüşümünde Madenlerin Rolü

Enerji dönüşümünde madenlerin önemine dikkat çeken Bayraktar, Türkiye'nin kritik minerallerle potansiyelini değerlendirmesi gerektiğini vurguladı. “Enerji dönüşümü madenler olmadan maalesef olmayacak” dedi.

İşbirliği Anlaşmaları

Forum sonrası, Pomega ile Nordex Enerji AŞ arasında batarya ürünlerinin alımı, Enercon ile İş Enerji ortaklığı arasında rüzgar türbini kurulumu ve Enerjisa ile Hamburg Uygulamalı Bilimler Üniversitesi arasında ortak araştırma girişimleri için işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Enerji Bakanı Bayraktar, Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, iki ülke arasında güçlü bir enerji iş birliği vurgusu yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen 6. Türk Alman Enerji Forumu’na Alman Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck (sağda) ile katılarak konuşma yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen 6. Türk Alman Enerji Forumu’na Alman Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck (sağda) ile katılarak konuşma yaptı.