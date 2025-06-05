Bakan Bayraktar'dan Bayram Mesajı: Gabar'daki Çalışmalar Heyecan Veriyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Bakanlık Personeliyle Bayramlaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakanlık personeliyle bir araya geldiği bayramlaşma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Törende, ülke enerji politikalarına dair geçmişte atılan adımlar ile geleceğe dair plansal hedefler ele alındı.

Büyük Bir Enerji Ailesi Vurgusu

Bayraktar, kurumun yemekhanesinde düzenlenen etkinlikte, Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşların çalışanlarını bir araya getirerek Türkiye'nin enerji alanındaki son gelişmelerini değerlendirdi. "Büyük bir enerji ailesi olduğumuzu unutmayalım." diyen Bayraktar, son bir yılda pek çok önemli projeye imza attıklarını belirtti.

Enerjide Dışa Bağımlılığı Sona Erdireceğiz

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını sona erdirmek için daha kararlı bir şekilde çalıştıklarını ifade etti. "Bu, bizim için bir 'kızıl elma'. Ülkemizi ekonomik olarak daha güçlü hale getirmek adına dışa bağımlılığı bitirmeliyiz." dedi.

Gabar'daki Çalışmalara Övgü

Gabar'daki enerji çalışmalarına özgülediklerini ifade eden Bayraktar, herkesin bu projelere duyduğu heyecanı paylaştı. "Herkes, artık bizlerin Gabar'daki çalışmalarından heyecan duyuyor, orayı yakın bir şekilde takip ediyor." sözleriyle Türkiye'nin enerji alanındaki potansiyelini vurguladı.

Eleştirilere Cevap

Bayraktar, farklı kesimlerden gelen eleştirilerin işlerinin hafife alındığını belirtirken, "Burada çalışan binlerce insana, görünmeyen kahramanların emeğine haksızlık yapmayın." dedi. Yine, yaz aylarının yaklaşmasıyla artacak elektrik talebine de dikkat çekerek, ekiplerin 7/24 çalışacağını dile getirdi.

Bakan Bayraktar'dan Teşekkür ve Bayram Tebriği