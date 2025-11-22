Bakan Bayraktar: Doğal Gaz Depolarımız Yüzde 100 Dolu — Kışa Hazırız

Bakan Bayraktar: Doğal Gaz Depolarımız Yüzde 100 Dolu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kışa ilişkin hazırlıklara değinerek yer altı depolama kapasitesinin dolduğunu açıkladı. Bakan Bayraktar, Yer altı doğal gaz depolama tesislerimiz yüzde 100 doluluğa ulaştı dedi.

Kapasite ve mevcut durum

Türkiye, arz güvenliğini sağlamak için kısa, orta ve uzun vadeli LNG anlaşmaları yaparken aynı zamanda yer altı depolama kapasitesini de artırıyor. Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi şu anda 4,6 milyar metreküplük hacimle hizmet veriyor. Tuz Gölü altında inşa edilen tuz mağaralarında depolanan gaz miktarı her yıl artıyor; Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisinin kapasitesi halihazırda 1,7 milyar metreküpe ulaştı.

Toplam kapasite ve hedefler

Bakan Bayraktar, kış öncesinde yapılan çalışmalarla toplam kapasitenin 6,3 milyar metreküpe çıktığını belirtti. Ayrıca Bakanlık, Silivri'yi 2028'de 6 milyar metreküpe, Tuz Gölü'nü 2032'de 8,5 milyar metreküpe çıkarmayı hedefliyor. Bayraktar, 2028'de tüketilen doğal gazın en az yüzde 20'sinin yer altı depolarından karşılanacağını ifade etti.

Tuz Gölü ve Silivri'nin rolü

Tuz Gölü ve Silivri depolama tesisleri, doğal gaz tüketiminin arttığı kış aylarında günlük arz-talep dengesinin sağlanmasında kritik öneme sahip. Bakanlık, bu tesislere yapılan yatırımlarla arz güvenliğini güçlendirmeye devam ediyor.

