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Bakan Bayraktar: Gabar, Kasım'da Petrol Üretiminin Yarısını Karşıladı

Enerji Bakanı Bayraktar, Gabar'dan günlük 61 bin varil petrol üretildiğini ve toplamda 3.4 milyon varil rekor kırıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 12:16
Bakan Bayraktar: Gabar, Kasım'da Petrol Üretiminin Yarısını Karşıladı

Gabar Petrol Üretim Üssü Olmaya Devam Ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2021 yılında Gabar'da cumhuriyet tarihinin kara alanlarındaki en büyük petrol keşfinin yapıldığını belirterek, kasımda toplamda 3 milyon 425 bin varil ham petrol üretimi kaydedildiğini ve bu üretimin yarısının Gabar'dan sağlandığını aktardı.

Bayraktar, 5. Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Konferansı'nın açılış konuşmasında Gabar’ın günlük petrol üretiminin 61 bin varilin üzerine çıktığını ifade etti. Türkiye'nin en kaliteli petrolünün burada üretildiğini vurgulayan Bayraktar, Gabar'ın adeta bir petrol üretim üssü haline geldiğini söyledi.

TPAO'nun Tarihi Başarısı

TPAO’nun 70. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Bayraktar, şirketin 10 Aralık 1954'te kurulduğunu hatırlattı. Petrol ve gaz arama faaliyetlerinde önemli adımlar atıldığına dikkat çeken Bayraktar, TPAO'nun %80 oranında petrol ve doğal gaz ürettiğini belirtti.

Ayrıca, 3 bin 692 personeli ile Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde ve uluslararası pazarlarda operasyonlarını sürdüren TPAO, Azerbaycan, Irak, Rusya ve Somali gibi çeşitli coğrafyalarda etkinliğini artırarak halkımıza enerji sağlıyor.

Enerjide Bağımsızlık Hedefi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirilen Milli Enerji ve Maden Politikası ile Türkiye’nin enerji bağımsızlığına doğru adım attığını belirten Bayraktar, 2017’den bu yana yaptıkları yatırımlar ile denizlerde de önemli ilerlemeler kaydettiklerini iletti.

2020 yılında Karadeniz'de yapılan tarihi doğal gaz keşfi ile günlük 7 milyon metreküpe ulaşan üretimle, Türkiye’nin hanelerinin yarısının doğal gaz ihtiyacı karşılandığını vurguladı.

Yurt Dışında Enerji Paylaşımları

Bayraktar, Türk mühendisler tarafından tasarlanan Oruç Reis isimli milli sismik araştırma gemisinin Somali görevinde bulunmaya başladığını aktararak, bu çalışmaların Türk petrol doğal gaz sektörünün önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Gelecek dönemde TPAO'nun uluslararası pazarlardaki etkisini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Bayraktar, Irak, Libya, Afrika ve Güney Amerika gibi bölgelerdeki enerji projelerine odaklandıklarını belirtti.

Yeni Ekosistem ve Yerlileştirme Çalışmaları

Petrol endüstrisinde milli teknolojileri destekleyerek yeni bir ekosistem yaratma hedeflerine dikkat çeken Bayraktar, yerli üretimi artırmak amacıyla AR-GE faaliyetlerinin başlatıldığını kaydetti. Bu bağlamda, Koca Yusuf Sondaj Kulesi gibi önemli projeler hayata geçirildi.

TPAO'nun yerli mal ve hizmet tedarikinin %53’ünü yurt içinden sağladığını belirten Bayraktar, 2024 yılı için bu kapsamda 25,2 milyar lira kaynak ayırdıklarını açıklayarak, yerli üretim hedeflerinin devam edeceğini vurguladı.

Konferans sonunda, şehit Astsubay Esma Çevik'in annesiyle bir araya gelen Bayraktar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağ2), İstanbul'da düzenlenen "5. Petrol...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağ2), İstanbul'da düzenlenen "5. Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Konferansı"na katıldı. 2019'da Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında şehit olan ve Gabar'daki petrol sahasına adı verilen Astsubay Esma Çevik'in annesi Nebahat Çevik de programda yer aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağ2), İstanbul'da düzenlenen "5. Petrol...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağ2), İstanbul'da düzenlenen "5. Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Konferansı"na katıldı. 2019'da Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında şehit olan ve Gabar'daki petrol sahasına adı verilen Astsubay Esma Çevik'in annesi Nebahat Çevik de programda yer aldı.

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