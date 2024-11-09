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Bakan Bayraktar: Gençler Türkiye Yüzyılı Hedeflerinde Kilit Rol Oynayacak

Bakan Alparslan Bayraktar, AK Parti Sincan Gençlik Kolları Kongresi'nde gençlerin Türkiye Yüzyılı hedeflerindeki önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 21:43
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 21:43
Bakan Bayraktar: Gençler Türkiye Yüzyılı Hedeflerinde Kilit Rol Oynayacak

Bakan Bayraktar, Gençlik Kongresinde Enerji Politikasını Anlattı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmada gençlerin kritik bir rol oynayacağını belirtti. Bayraktar, AK Parti Sincan Gençlik Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, gençlerle bir araya gelerek, enerji politikalarını ve hedeflerini paylaştıklarını ifade etti.

Gençlerle Geleceği Şekillendiriyoruz

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "AK Parti Sincan Gençlik Kolları Kongresi'nde gençliği ile geleceğe yön veren dava ve yol arkadaşlarımızla bir araya geldik. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmada önemli bir pay sahibi olacak gençlerimize enerji politikalarımızı ve hedeflerimizi anlattık."

Gençlerin coşkusunun ve inancının, bayrağı emin ellere teslim etme kararlılığını gösterdiğini belirten Bakan Bayraktar, Sincan İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevini devreden Kaan Yusuf Yurteri'ye teşekkür etti ve görevi devralan Celalettin Keskin'e başarılar diledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Sincan Gençlik Kolları 7. Olağan...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Sincan Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Sincan Gençlik Kolları 7. Olağan...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Sincan Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu.

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