Bakan Bayraktar: Nükleer Enerji Türkiye'nin Ekonomik İhtiyacı

Bakan Bayraktar: "Nükleer Enerji, Türkiye için Ekonomik İhtiyaçtır"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, nükleer enerjinin Türkiye için sadece bir hayal değil, aynı zamanda ekonomik bir ihtiyaç olduğunu açıkladı. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında gerçekleştirilen "Nükleer Enerji Endüstrisinin Küresel Kalkınmadaki Rolü" panelinde konuşan Bayraktar, Türkiye'deki enerji talebinin her yıl en az %4 oranında artmasının beklendiğini dile getirdi.

Büyüyen İhtiyaçlar ve Zorluklar

Bayraktar, enerji talebinin artışında büyük veri, yapay zeka ve dijitalleşme gibi unsurların etkili olacağını belirtti. Türkiye'de enerjinin üçte birinin kömürden sağlandığını vurgulayan Bakan, yeni tesislerin kurulumunun güçleştiğine ve finansman sağlamanın zorluğuna dikkat çekti.

Doğal gazın jeopolitik gelişmelerden ve yapay yaptırımlardan etkilendiğini söyleyen Bayraktar, doğal gaz fiyatlarının dalgalanmasının endişe verici olduğunun altını çizdi. Ayrıca, hidroelektrik üretiminde potansiyelin büyük ölçüde doldurulduğuna işaret etti.

Yenilenebilir Enerji ve Nükleer İhtiyacı

Küresel ölçekte yenilenebilir enerjiye olan ilginin arttığını ancak bu kaynakların ara kaynak olarak sınırlı kaldığını belirten Bayraktar, güneş ve rüzgar gibi kaynakların üretim sıkıntılarına yol açabileceğini söyledi. Bu bağlamda, Türkiye'nin temiz bir baz yükü enerji kaynağına acil ihtiyacı olduğunu vurguladı ve nükleer enerjinin bu gereksinimi karşılama kapasitesini öne çıkardı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Önemi

Bakan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinin Türkiye ekonomisinde önemli bir etki yarattığını ifade etti. Projeye bağlı olarak 300'den fazla şirketin inşaattan sanayiye kadar çeşitli alanlarda bir ekosistem oluşturduğunu belirten Bayraktar, Akkuyu NGS'nde yaklaşık 30 bin kişinin çalıştığını kaydetti.

Bayraktar, Rosatom ile yürütülen süreçlerin sorumlulukla devam ettiğini ve projenin bulunduğu bölgelere ciddi katkılar sağladığını sözlerine ekledi. Ayrıca, bu projede geliştirilen insan sermayesinin uluslararası pazarlara açılma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Sonuç olarak, Bakan Bayraktar, nükleer enerjinin Türkiye ekonomisi için itici bir güç yarattığını belirterek, bu alanda uluslararası yetenek geliştirme fırsatları olduğunu söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağ 2), St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) çerçevesinde düzenlenen "Nükleer Enerji Endüstrisinin Küresel Kalkınmadaki Rolü" başlıklı panele katılarak konuşma yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağ 2), St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) çerçevesinde düzenlenen "Nükleer Enerji Endüstrisinin Küresel Kalkınmadaki Rolü" başlıklı panele katılarak konuşma yaptı.