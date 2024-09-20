Bakan Bayraktar: Sakarya Gaz Sahası'na Yurt Dışından Ortaklık Talepleri Geliyor

Bakan Bayraktar, Yabancı Ortaklık Taleplerini Duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'na olan ilginin arttığını ve yurtdışındaki şirketlerin ortaklık taleplerinin gündeme geldiğini belirtti.

Sakarya Gaz Sahası’ndaki Başarılar

Bayraktar, Habertürk TV’deki programında Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen doğal gazın karaya hızlı bir şekilde ulaştırıldığını ifade etti. Bu hızlı başarı, uluslararası şirketlerin dikkatini çekti. Bayraktar, "Bu sahada yapılan faaliyetler ticari olarak çok karlı bir iş. Yabancı şirketlerden gelen talepler bu durumu kanıtlıyor," dedi.

Ortaklık Teklifleri ve Stratejik İşbirlikleri

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin 50 yılda ürettiği doğal gazın bir yılda Karadeniz'deki sahadan üretileceğini belirtti. Uluslararası yüzlerce petrol ve doğal gaz şirketinin Sakarya sahasında ortaklık teklifi vermek için hazırlandığını vurguladı. "Uluslararası firmalar ile yapılacak anlamlı işbirliklerini değerlendiriyoruz. Eğer bir ortak alacaksak, onların çeşitli ülkelerdeki varlıklarına ortaklık teklif ettiklerini düşünmeliyiz," dedi.

Enerji İthalatında Düşüş Hedefi

Karadeniz'deki üretim yıllık 7,5 milyar metreküpe ulaştığında, doğal gaz ithalatı kaleminin %15 düşmesini hedeflediklerini belirten Bayraktar, Türkiye'nin enerji bağımlılığını azaltma amaçlarının olduğunu vurguladı.

Tüketici Destekleri ve Yeni Modeller

Bayraktar, enerji fiyatlarına yönelik ciddi destek uygulamaları yapıldığını ve gelecekte tüketim esaslı bir modelle bu desteklerin devam edeceğini açıkladı. "Elektrik tüketimi yüksek olanların maliyetine katlanmasını istiyoruz. Böylece enflasyonla mücadele etmeyi hedefliyoruz," şeklinde konuştu. Ayrıca, 2025’te yaklaşık 1 milyon aboneyi etkileyecek yeni maliyet esaslı fiyatlandırma planlarının devam ettiğini duyurdu.

Yeni Keşifler ve Sondaj Çalışmaları

Bakan Bayraktar, yeni sahalarda arama çalışmalarının devam ettiğini ve Hakkari, Van, Siirt ve Şırnak bölgelerinde potansiyel rezervler üzerine araştırmalar yapıldığını belirtti. "Akçabey 1 kuyusunun bu yıl kasım ayında açılmasını planlıyoruz," diyerek, Karadeniz'deki yeni sondaj çalışmaları hakkında bilgi verdi.