Uygun fiyata sıvı çamaşır deterjan almak isteyen nefes bile almadan Bim marketlere koşuyor! Dev indirim başladı

Uygun fiyatlara sıvı çamaşır deterjanı almak isteyen vatandaşlara müjdeli haber Bim marketlerden duyuruldu. Bim marketler 13 Şubat 2024 tarihi itibari ile üç farklı Peros iki litrelik sıvı çamaşır deterjanı 59 TL’den satışı çıkartacak. 19 Şubat tarihine kadar geçerli olacak bu kampanya doğrultusunda renkliler, siyahlar yünlüler ve narinler olmak üzere üç farklı sıvı çamaşır deterjanı sadece 59 TL satın alabilirsiniz.

DAHA UYGUN FİYATA ÇAMAŞIR DETERJANI ALMANIZA İMKAN YOK

Bim market her hafta içersinde duyurmuş olduğu aktüel ürünler katalogu ile vatandaşların ihtiyacı olduğu birbirinden farklı ürünleri uygun fiyatlara satışa çıkartıyor. Bu sefer 13 19 Şubat aktüel ürünler kataloğunda vatandaşların evinde sıklıkla kullandığı sıvı çamaşır deterjanlarına uygun fiyatlarla satışa çıkardı. Piyasada 120 140 TL’nin altında uygun fiyatlı sıvı çamaşır deterjanı bulmanıza imkan yokken, Bim marketlerden 13 19 Şubat 2024 tarihleri arasında iki litrelik sıvı çamaşır deterjanı 59 TL’ye satın alabileceksiniz. Üstelik renkliler, siyahlar, yünlüler ve narinler olarak üç farklı seçenekte satışa çıkartılacak olan Peros marka iki litrelik sıvı çamaşır deterjanları evinizin vazgeçilmez ürünleri arasında yer alacak. Sizlerde uygun fiyatlı sıvı çamaşır deterjanı satın alıp stoklamak istiyorsanız, 13 Şubat tarihinde başlayacak olan aktüel ürünler kataloğunu kesinlikle kaçırmayın. Stoklarla sınırlı olan bu indirimli fiyatlar 19 Şubat 2024 kadar devam edecek.



