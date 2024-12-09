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Bakan Bayraktar, Şehit Esma Çevik'i Anarken Vatan Sevgisini Vurguladı

Bakan Bayraktar, Şehit Esma Çevik'in hatırasını Gabar'daki petrol sahasında sonsuza dek yaşatacaklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 11:54
Bakan Bayraktar, Şehit Esma Çevik'i Anarken Vatan Sevgisini Vurguladı

Bakan Bayraktar, Şehit Astsubay Esma Çevik'i Andı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in hatırasını Gabar'daki petrol sahasında sonsuza dek yaşatacaklarını duyurdu. Bayraktar, sosyal medya platformu X'te yaptığı anlamlı paylaşımda, şehidin şehadetinin yıl dönümünü kutladı.

Vatanseverlik ve Kahramanlık

2019 yılında, Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında şehit düşen Astsubay Esma Çevik'in aziz hatırası için duygu dolu ifadeler kullanan Bayraktar, "Vatan toprağını canıyla mühürleyen, cesareti ve fedakarlığıyla milletimizin yüreğine kazınan bir kahraman" dedi.

Bayraktar, paylaşımında, "Şehidimizin aziz hatırasını, şehadetine tanıklık eden topraklarda, Gabar'daki petrol sahamızda sonsuza dek yaşatacak, milletimize bıraktığı kahramanlık mirasını gururla taşıyacağız" ifadelerine yer vererek, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diledi.

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