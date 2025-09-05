Bakan Bayraktar: Soma Termik Santrali Bu Ay Yeni İşletmeciyle Yeniden Faaliyete Geçecek

Resmi açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Soma Termik Santrali'nin yeniden çalışmaya başlayacağını ve bu ay içinde netleşecek yeni işletmeci ile yoluna devam edeceğini bildirdi.

Bakan Bayraktar'ın açıklaması, santralin işletme sürecine dair belirsizliklerin kısa süre içinde sonlanacağına işaret ediyor. Yetkili açıklamada, sürecin takip edildiği ve gerekli düzenlemelerin yapıldığı vurgulandı.

Soma Termik Santralindeki gelişmeler, bölge ve enerji sektörü açısından yakından izlenmeye devam edecek.