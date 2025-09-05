DOLAR
41,25 -0,2%
EURO
48,42 -0,62%
ALTIN
4.746,87 -1,2%
BITCOIN
4.663.045,79 -2,44%

Bakan Bayraktar: Soma Termik Santrali Bu Ay Yeni İşletmeciyle Yeniden Faaliyete Geçecek

Bakan Bayraktar, Soma Termik Santrali'nin bu ay içinde netleşecek yeni işletmeciyle yeniden çalışmaya başlayacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 15:58
Bakan Bayraktar: Soma Termik Santrali Bu Ay Yeni İşletmeciyle Yeniden Faaliyete Geçecek

Bakan Bayraktar: Soma Termik Santrali Bu Ay Yeni İşletmeciyle Yeniden Faaliyete Geçecek

Resmi açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Soma Termik Santrali'nin yeniden çalışmaya başlayacağını ve bu ay içinde netleşecek yeni işletmeci ile yoluna devam edeceğini bildirdi.

Bakan Bayraktar'ın açıklaması, santralin işletme sürecine dair belirsizliklerin kısa süre içinde sonlanacağına işaret ediyor. Yetkili açıklamada, sürecin takip edildiği ve gerekli düzenlemelerin yapıldığı vurgulandı.

Soma Termik Santralindeki gelişmeler, bölge ve enerji sektörü açısından yakından izlenmeye devam edecek.

İLGİLİ HABERLER

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD Ağustos: Tarım Dışı İstihdam Sadece 22 Bin, İşsizlik %4,3'e Yükseldi
2
ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 22 bin arttı, işsizlik %4,3'e çıktı
3
AA Finans Anketi: Ekonomistler TCMB'nin Eylül'de Faizi %41'e Çekmesini Bekliyor
4
Bakan Bayraktar: Soma Termik Santrali Bu Ay Yeni İşletmeciyle Yeniden Faaliyete Geçecek
5
TKDK Başkanı Antalyalı: IPARD ile Kırsalda 4 Milyar Avro, 105 Bin İstihdam
6
Trabzon'da Finansal Okuryazarlık Semineri: Kamu Personeline Eğitim
7
Altının gramı 4 bin 387 liradan işlem görüyor — Çeyrek 7 bin 223, Cumhuriyet 28 bin 777

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire