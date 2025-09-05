Bakan Bayraktar: Soma Termik Santrali'nin bacasını tekrar tüttüreceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Manisa'nın Soma ilçesindeki Dereköy Maden Sahası'ndaki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada Soma Termik Santrali ve yerli kömüre ilişkin önemli mesajlar verdi.

Santralin yeniden devreye alınması

Bayraktar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnşallah Soma Santrali'nin bacasını tekrar tüttüreceğiz." dedi ve santralin bu ay içinde yeni işletmeci ile yoluna devam edeceğini belirtti. Mevcut işletmecinin gerekli yatırımları yapmadığına dikkat çekerek, Soma'da bir oyuncu değişikliğine gidileceğini açıkladı ve vatandaşlara "müsterih olsunlar" çağrısında bulundu.

Yerli kömür ve teşvik programı

Bayraktar, yerli kömürün Türkiye'nin enerji arz güvenliği açısından hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Yerli kömürden elektrik üretimini destekleyecek teşvik programının hazırlandığını ve bu ay içinde hayata geçirileceğini bildirdi. Programla, Türkiye'de yerli kömürden elektrik üretimindeki yaklaşık 7 bin 500 megavat kurulu gücün korunması ve bu santrallerin uzun süre çalışmaya devam etmesi hedefleniyor.

Enerji ve istihdam ilişkisine de değinen Bayraktar, santraller ve madenlerle birlikte yaklaşık 27 bin kişinin doğrudan istihdam edildiğini; yan kollarla birlikte on binlerce aileye ulaşıldığını aktardı. Ayrıca, 2030 yılına kadar bir alım programından bahsedildiğini ve üretilen elektriğin yaklaşık yüzde 60'ının 7,5 dolar sentlik alım garantisiyle değerlendirileceğinin öngörüldüğünü söyledi.

Teşvik paketinin şartları

Teşvik paketinde yer alan 3 istisnaye dikkat çeken Bayraktar, bunların şu şekilde olduğunu belirtti: çevre yatırımı yapmamış santraller teşvikten yararlanamayacak; çalışanlarının ücretini ödemeyen işletmeler teşvikten faydalanamayacak; ayrıca kamuya borcu olan, özellikle kömür işletmeleri, TEİAŞ veya enerji şirketlerine borcu bulunan işletmeler borçlarını ödedikten sonra programa dahil olabilecek. Bu hassasiyetlerin programın sürdürülebilirliği için konduğunu vurguladı.

Bayraktar, teşvik paketinin sektöre nefes aldıracağını, yeni kurulacak kömür santrallerinin de destek kapsamında olduğunu ve yerli kaynağın ekonomiye çevreyle uyumlu şekilde kazandırılmasının önemini ifade etti. Soma'nın "şehitlerin diyarı" olduğunu hatırlatarak bölgeye yönelik özel hassasiyetini dile getirdi.

