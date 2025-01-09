Bakan Bayraktar Suriye'ye Elektrik ve Doğal Gaz İletimi Hakkında Bilgi Verdi

Bakan Bayraktar: Suriye'ye Elektrik İletimi Artıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye'ye elektrik iletimine ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Bayraktar, günlük 210 megavatlık elektriğin şu anda 7 ayrı noktadan Suriye'ye iletildiğini belirtti ve önümüzdeki 6 ay içerisinde Halep'e kadar elektrik ihracatını artırmayı planladıklarını ifade etti.

Elektrik İhracatı Hedefleri

Bakan Bayraktar, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, Halep'e yaklaşık 500 megavat kadar elektrik ihracatına başlayabilecek çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı. Ayrıca, şu anda Suriye'de yerel firmalar aracılığıyla yürütülen elektrik ihracatının, bölgenin ihtiyaçlarına göre nasıl genişletileceğine dair planların yapıldığını kaydetti.

Doğal Gaz İle Enerji Tedariki

Bayraktar, Halep'teki enerji santrallerinin ihtiyaç duyduğu doğal gazın da Türkiye'den boru hattıyla sevk edilebileceğini açıkladı. Bu süreçte Kilis’te bulunan doğal gaz hatlarının kullanılacağını belirtti.

Türkiye'nin Enerji Üretiminde Gelişmeler

Şırnak Gabar bölgesindeki petrol üretimine de değinen Bayraktar, Gabar'da günlük 71 bin varil petrol üretildiğini duyurdu. Türkiye genelinde günlük petrol üretiminin ise 170 bin varil seviyesinde olduğunu açıkladı.

Karadeniz Gazı ve Yenilenebilir Enerji Hedefleri

Bakan, Sakarya Gaz Sahası'ndan doğal gaz üretiminin günden güne artarak konut ihtiyaçlarını karşılamak için planlandığını belirtti. 2028 yılında, Türkiye'nin konutlardaki tüm doğal gaz ihtiyacının bu sahadan karşılanması hedefleniyor.

Ayrıca, Türkiye’deki yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılması için çalışmalara devam edileceğini ifade eden Bayraktar, rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücünün 2035 hedefinin 120 bin megavat olduğunu belirtti.

Son olarak, doğal gaz ve elektrik faturalarındaki devlet desteğinin süreceğini ve enflasyon karşısında bir düzenleme yapılabileceğini de sözlerine ekledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.