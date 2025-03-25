Bakan Bayraktar: Türkiye, Enerji ve Savunma Sanayinde Bağımsızlık Hedefliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin 2,3 trilyon dolarlık ekonomi hedefiyle enerji ve savunma sanayisinde bağımsızlık vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 21:58
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 22:12
Bakan Bayraktar: Türkiye, Enerji ve Savunma Sanayinde Bağımsızlık Hedefliyor

Erzurum'da İftar Programında Konuştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzurum'da düzenlenen bir iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin dışa bağımlılığını sona erdireceğini ve milli güvenliğini güçlü bir savunma sanayi ile pekiştireceğini belirtti.

Ekonomik Büyüme ve Enerji Talepleri

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin son 22 yılda 230 milyar dolarlık bir ekonomiden 1,3 trilyon dolara yükseldiğini ifade ederek, "Türkiye büyüyor. Türkiye'nin ihtiyaçları da artıyor. Enerjiye olan talep her geçen gün artıyor" dedi. Erzurum'un elektrik tüketimindeki artışa da dikkat çeken Bayraktar, doğal gaz kullanımı ve altyapı gelişmelerinin öneminden bahsetti.

Kendi Kendine Yeten Ülke Vurgusu

Türkiye'nin, savunma sanayi, gıda güvenliği ve enerji güvenliği konularında kendi kendine yeten bir ülke olması gerektiğini belirten Bayraktar, savunma sanayinde dışa bağımlılığın yüzde 80'lerden yüzde 20'lere düştüğünü vurguladı. Ayrıca, doğal gaz ve petrol ihtiyacının kendi kaynaklarından karşılanmasının yanı sıra Erzurum'un bu süreçte üstlendiği kritik rolü de öne çıkardı.

Türkiye'nin Enerji Bağımsızlığı

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji sektöründe bağımsızlık yolunda önemli başarılar elde ettiğini ve Karadeniz'de kendi doğal gaz arama gemileriyle faaliyet gösterdiğini açıkladı. Gabar bölgesindeki petrol üretiminde ulaşılan 80 bin varil günlük üretim rakamının önemine değinen Bayraktar, enerji alanında Türkiye'yi daha bağımsız bir konuma getirecek kıymetli projelerin hayata geçirildiğini bildirdi.

Geleceğe Umutla Bakıyor

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin dünya genelinde en büyük 5-10 ekonomi arasına gireceği hedefinde kararlı olduklarını ifade ederek, "Bunları güvence altına almış bir Türkiye, güçlü bir savunma sanayi ile dünya sahnesinde daha etkili olacak" dedi. Erzurum'da tarım ve enerji alanında yapılan yenilikçi projeleri de aktararak, ülkenin sanayisini katma değerli hale getirmenin önemine dikkat çekti.

Programa Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzurum programı kapsamında düzenlenen iftar...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzurum programı kapsamında düzenlenen iftar programına katılarak konuşma yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzurum programı kapsamında düzenlenen iftar...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzurum programı kapsamında düzenlenen iftar programına katılarak konuşma yaptı.

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