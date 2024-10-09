Bakan Bayraktar: Türkiye, Güneydoğu Avrupa'nın Enerji Tedarikinde Önemli Rol Oynuyor

Türkiye'nin Enerji Stratejileri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Yunanistan ve Bulgaristan ile mevcut gaz hattı kapasitesinin artırılması adına önemli adımlar atması gerektiğini ifade etti. Bakan, bu konuda Türkiye'nin yapılacak yatırımlara katılımını vurgulayarak, "Bu konuda var olduğumuzu, var olacağımızı belirtmek istiyorum" dedi.

Büyüyen Yenilenebilir Enerji Potansiyeli

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin uzun dönem enerji planlamasında yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, nükleer enerji, doğal gaz ve enerji dönüşümü gibi beş ana alana odaklandıklarını açıkladı. Türkiye'nin yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 11'inci sırada olduğunu belirten Bayraktar, 2053 yılına kadar sıfır emisyon hedefine ulaşmak için güçlü bir yenilenebilir enerji programının hazırlandığını vurguladı.

Nükleer Enerji ve Tasarruf Hedefleri

Bayraktar, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santralinin inşasının devam ettiğini ve yıllık karbon emisyonunu azaltma hedefiyle önemli adımlar atıldığını belirtti. 2040 yılına kadar 26 milyar dolar enerji tasarrufu sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Doğal Gazda Arz Güvenliği

Bakan, Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük doğal gaz piyasalarından biri olduğunu ve karbonsuz enerji hedefleri doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü; Türkiye'nin Rothbury Gaz Sahası'ndaki üretim kapasitesinin artırılacağını ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin Güneydoğu Avrupa ülkeleriyle olan enerji işbirlikleri hakkında da bilgilendirmede bulundu.

Elektrik Altyapısı ve Piyasaları

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik iletim altyapısına yönelik yatırımlarının artmasi gerektiğini belirterek, enerji borsası olarak kurulan EPİAŞ'nın kapsamını genişletmeyi ve karbon piyasası kurarak karbonun fiyatlandırıldığı bir ülke olmayı hedeflediklerini açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Atlantik Konseyi Bölgesel Temiz ve Güvenli Enerji Konferansı'na katılarak konuşma yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Atlantik Konseyi Bölgesel Temiz ve Güvenli Enerji Konferansı'na katılarak konuşma yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Atlantik Konseyi Bölgesel Temiz ve Güvenli Enerji Konferansı'na katılarak konuşma yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Atlantik Konseyi Bölgesel Temiz ve Güvenli Enerji Konferansı'na katılarak konuşma yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Atlantik Konseyi Bölgesel Temiz ve Güvenli Enerji Konferansı'na katılarak konuşma yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Atlantik Konseyi Bölgesel Temiz ve Güvenli Enerji Konferansı'na katılarak konuşma yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Atlantik Konseyi Bölgesel Temiz ve Güvenli Enerji Konferansı'na katılarak konuşma yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Atlantik Konseyi Bölgesel Temiz ve Güvenli Enerji Konferansı'na katılarak konuşma yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Atlantik Konseyi Bölgesel Temiz ve Güvenli Enerji Konferansı'na katılarak konuşma yaptı.